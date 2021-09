Hannover

„Was lachst’n du? Du Mozart-Verschnitt!“. 400 Fans lachen noch nicht mit, sie sind unsicher, was so passieren wird, bei Helge Schneider, dem unberechenbaren Entertainer. Die Getränke- und Essens-Bestellungen vor der Gilde Parkbühne wurden zu 20 Uhr eingestellt. Nach seinem Konzert-Abbruch in Augsburg möchte man offenbar kein Risiko eingehen. Flaschengeklimper und Pommes-Geruch - das passt nicht zu „LET’S LACH!“, dem Motto des Abends.

Doch der 66 Jahre alte Helge labert sich in Fahrt, als ob er etwas gut zu machen hätte, als ob er bloß keine schlechte Stimmung aufkommen lassen wollte, hier „am Matschsee“. Nach seinem Ausraster in Augsburg, steckte er viel Kritik ein, und schlimmer, verquere Mitbürger nutzten sein borniertes Verhalten für sich aus. „Sitz!“, herrscht er nun seinen Teekoch Bodo an. Gefunden hat er den Bemitleidenswerten in der Pagen-Uniform vor 30 Jahren in einem Straßengraben in Münster. Erzählt er zumindest. Denn seine Mitmusiker behandelt Helge bekanntermaßen fies.

Nostalgie, Corona und Gendersternchen

Sein Gitarrist Sandro Giampietro kommt aus Italien und versteht vielleicht nicht wirklich alles, was Helge so „raushaut“ und kann sich somit auf seine Läufe konzentrieren. Ein Glück für ihn. Dafür sitzt er aber in der Einflugschneise der Nebelmaschine und verschwindet hin und wieder komplett im Dunst des Trockeneises. Diesmal spielt Helge mit einer spartanischen Besetzung, Schlagzeug, Klavier und Gitarre, das reicht. „Gibt‚s eigentlich den Flohzirkus noch? Da habe ich mal gespielt“. Vor 50 Jahren war das, sagt Helge, und man spürt die Nostalgie in seinen Erinnerungen.

Denn zu gerne taucht er in die Vergangenheit hinab, erzählt vom „Oppa“ und seinem halben Tag als Auszubildender in einer Gärtnerei. „Das nächste Lied ist wieder mit Musik“. Und das klingt nach den goldenen 1920er-Jahren: „Heute hab ich gute Laune“. Helge rülpst ins Mikrofon, „Entschuldigung, die Frikadelle aus Neuss, von 2014“. Das Thema Corona behandelt er weiterhin mit viel Sarkasmus, sein Unbill ist spürbar, es ist ein Konzert unter „Hyäne-Bedingungen“.

Und selbst das Gendersternchen spricht Helge stets mit, auch so ein Verhalten bei dem man spürt, wie sehr ihn die Debatte darüber stört. Helge – ein zickiger, alter Mann? Ja. Beim „Müden Reiter“ aalt er sich in seinen Tasten, wie einst Lee Marvin im Sattel, und was Helge vor 20 Minuten erzählte, findet seine Pointe 20 Minuten später. Ein guter Witz dreht sich eben im Kreis. Nur die „Katzeklo“-Improvisation mit Trompete holt aus dem albernen Klassiker noch einen neuen Clou heraus, das ist ihm gut gelungen. Das Publikum darf dazu nur säuseln – „Nach innen singen!“. Warum? Corona. Nach fast zwei Stunden ist seine Show vorbei – „Ihr seid das beste Publikum, das zur Zeit zu finden ist!“. Hat dennoch Spaß gemacht, grumpy old man!

Von Kai Schiering