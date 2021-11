Hannover

„Heino goes Klassik – Ein deutscher Liederabend“: Erwartungsfroh haben die 270 Gäste im Parkett des Kuppelsaals Platz genommen. Mit Mund-Nasen-Bedeckung. Diese darf den gesamten Abend über nicht abgenommen werden. Das sieht das strenge Hygienekonzept nach der 3-G-Regel so vor. Getränke werden aus dem selben Grund nicht zum Verkauf angeboten. Doch so trocken sich der Rahmen im Foyer und in den Gängen des ehrwürdigen Konzerthauses gestaltet, so erquickend sind die Darbietungen auf der Bühne.

In Haltung und Würde steht Heino im schwarzen Frack vor dem Mikrofon. Fest, wie ein Fels in der Brandung. Ein lebendes Denkmal der deutschen Musikgeschichte. Es bereite ihm sehr viel Freude, ein außergewöhnliches Programm in einer nicht einfachen Zeit zu präsentieren, betont er. Begleitet wird er von einem gut eingespielten Ensemble um Star-Organist Franz Lambert, als besonderer Gast ist der Violinist Yuri Revich dabei.

Lesen Sie hier: Heino im NP-Interview

Wehmut und Dankbarkeit

Die geschmackvoll arrangierten Liedinterpretationen aus Werken von Beethoven, Brahms und Mozart über Verdi bis Tschaikowsky, versprühen Melancholie, Freude und Glück. Der 82-jährige Sänger mit seinem unverwechselbaren Bariton ist exzellent bei Stimme und augenscheinlich ebenso aufgelegt. Lieder wie „Letzte Rose“, „Es ist nie zu spät für ein neues Leben“ oder „Mein Lied nur für dich“ bieten Rück- und Ausblicke voller Wehmut, aber auch Dankbarkeit und Zuversicht.

Viele der vom Lebensalter überwiegend reiferen Zuhörerinnen und Zuhörer im Publikum, dürfte das sicher ins Herz treffen. Es ist nicht mehr die Zeit für den ganz großen Aufbruch, jetzt im Herbst fühlt man sich irgendwie angekommen.

Immer noch gut drauf: Nach dem Konzert gab es Autogramme und Fotos. Quelle: Samantha Franson

Der Violinen-Virtuose Yuri Revich bekommt Raum für einige Solo-Stücke. Dabei entlockt er seiner Stradivari eine atemberaubende Bandbreite an Tönen und Melodien. Flink und mit einem Gefühl voller Leichtigkeit. Revich ist als Stargast angekündigt. Der Echo-Preisträger konzertierte bereits in der New Yorker Carnegie Hall und in der Mailänder Scala. Durch den Kuppelsaal in Hannover schallen an diesem Abend ein ums andere Mal „Bravo“-Rufe für sein nahezu sensationelles Spiel.

Lesen Sie hier: Schlagerstar Heino kritisiert Nena

„Junge“ in den Zugaben

Heino hat man über die Jahrzehnte als musikalisch vielfältig interessierten Interpreten kennen gelernt. Das untermauert nicht nur sein heutiges Klassik-Repertoire. Für seine Version des Die-Ärzte-Songs „Junge“, die hier in Rhythmik und Dynamik an eine von mit Glöckchen behangenen Pferden behutsam durch den Schnee gezogenen Kutsche erinnert, fällt der Applaus besonders kräftig aus.

Als Zugabe serviert der Altmeister ein Medley mit Hits wie „Die schwarze Barbara“ oder „Karamba, Karacho, ein Whisky“ und als die Uhr auf 22.21 Uhr steht, erblüht endlich auch der Enzian. In kräftigem Blau, wie eh und je. Vereinzelt erhebt man sich von den Stühlen, klatscht im Takt und singt freudestrahlend mit. Und nach dem Konzert gibt es Autogramme und Erinnerungsfotos.

Von Andreas Haug