Wer hätte gedacht, dass das Grundgesetz derart grooven kann? „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“, singen Caroline Junghanns, Mathias Max Hermann und Nicolas Matthews im Ballhof zu fetten Bläsersätzen den Artikel 16a. Und fügen hinzu: „Was ist davon übrig geblieben?“ Probeneinblick und Vorschau auf die diesjährigen Hannah-Arendt-Tage.

„Fragil? Stabil?“ ist 2020 deren Motto. Ganz im Sinne der jüdischen, in Linden geborenen und vor den Nazis in die USA geflohenen Philosophin (1906–1975) soll der Frage nachgegangen werden, wie es derzeit um die Demokratie und die Grundrechte bestellt ist. Ein frappierend aktuelles Thema, befindet Oberbürgermeister Belit Onay bei der Programmvorstellung: „Populismus, Nationalismus und Rassismus – unsere Demokratie ist zurzeit vielen Bedrohungen ausgesetzt.“

Über Populismus nachdenken

Corona macht vieles schwieriger, aber öffnet auch neue Möglichkeiten. Manche Veranstaltungen können nicht, andere nicht wie geplant stattfinden. Die Auftaktveranstaltung am 6. Oktober, der Vortrag „Über Populismus nachdenken“ des französischen Historikers Pierre Rosanvallon, wird beispielsweise online aus dem Stadtteilzentrum Ricklingen übertragen.

Aber die Pandemie eröffnet auch Chancen für neue Allianzen: „Grundgesetz – in Concert“, der eingangs erwähnte theatrale Liederabend des Schauspiel Hannover, wurde kurzerhand zum Teil der Hannah-Arendt-Tage erklärt (Premiere: 3. Oktober). Die traditionelle „Hannah-Arendt-Lecture“ findet am 8. Oktober erstmals in der Villa Seligmann – „wir freuen uns über den jüdischen Kontext“, so Franziska Martinsen dazu, die für die Leibniz-Universität im Kuratorium der Veranstaltungsreihe sitzt.

Dialog zwischen Wissenschaft und Politik

Andere Präsenzveranstaltungen sind möglich, wenn auch mit verringerten Platzkapazitäten, so der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik im Schloss Herrenhausen am 10. Oktober: Dort sprechen am 10. Oktober zum Abschluss der Reihe die Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan und die ehemalige FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg über das Motto der Reihe. Demokratie kann nur erfolgreich arbeiten, wenn sie sich einlässt auf das, was an Fakten auf dem Tisch liegt“, so Thomas Brunotte von der federführenden Volkswagenstiftung.

Die Veranstaltung ist wie alle anderen vor Ort bereits ausverkauft – soll aber per Internet zugänglich gemacht werden. Details dazu gibt es ab 5. Oktober auf der offiziellen Internetseite.

Belit Onay wertet den Andrang als gutes Zeichen: „Das zeigt, dass die Menschen an der Demokratie interessiert sind.“

Von Stefan Gohlisch