Hannover

Wenn sich ein Musiker „Jules Ahoi“ nennt, spricht das für eine gewisse Bindung ans nasse Element. Tatsächlich ist der in Melle als Julian Braun geborene Singer/Songwriter begeisterter Surfer, und in seinen Texten geht es gern schon mal ums Meer oder um Strände. Beim Auftritt im Herrenhäuser Gartentheater hätte er sich allerdings wohl etwas weniger Wasser gewünscht: Ziemlich pünktlich zu Konzertbeginn öffnete der Himmel seine Schleusen, schloss sie indes nach einer Weile auch wieder.

Eine Portion Selbstironie

Das Publikum ließ sich die Stimmung ohnehin nicht verhageln. „Macht mal n bisschen Lärm für euch selbst“, zeigte sich Jules Ahoi von der Resonanz angetan: eine der vielen ebenso unbedarften wie authentischen Ansagen an diesem Abend – dem Sänger merkte man an, wie sehr er die Möglichkeit schätzt, wieder live auftreten zu können. Und eine Prise Selbstironie hatte Ahoi auch dabei: „Ich hab wohl in der Zwischenzeit verlernt, wie man eine Gitarre stimmt“, ließ er verlauten, als die Saiten einmal nicht gleich spuren wollten.

Träume und ihre Erfüllung

Jules Ahoi und seine sehr homogene, vierköpfige Band spielen eine Art Folkpop, dessen hervorstechendes Merkmal, das passt ja wieder zum Thema, ein stetiges Fließen zu sein scheint - Brüche, Ecken und Kanten gab‘s nur punktuell. Ein Song wie „Denmark“ hat Ohrwurmpotential: „And that’s what we live for / Take me back to the seashore“ lautet der eingängige Refrain. Überhaupt ging‘s öfters um Wünsche, Träume und deren Erfüllung, soweit man den nur bruchstückhaft verständlichen Texten folgen konnte – Ahois Artikulation erwies sich als gewöhnungsbedürftig, desgleichen sein Hang zu gefühligem, hier und da sogar einen Hauch pathetischem Gesang. Der jedoch nicht aufgesetzt wirkte: Diese Musik kommt offenbar aus reinem Herzen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die älteste Besucherin dürfte die 92-jährige Erika Lingen gewesen sein, die mit ihrer Tochter Gundula Paddogs gekommen war und sich vorab gewünscht hatte, dass es „richtig laut“ werden würde. Andere Zuhörer waren vielleicht ganz zufrieden damit, dass sie das nur bedingt einlöste: Bei dem, was da aus den Boxen drang, war zwar ganz gut Dampf auf dem Kessel, brachial klang‘s aber nie.

„September Sun“

Die erste Zugabe wurde dann sogar unplugged dargeboten, bevor es mit „September Sun“ einen würdigen Schlusspunkt gab, den Michael Röhrig an der E-Gitarre mit ein paar Ausflügen Richtung Psychedelia krönte. Dann war ein Konzert vorbei, bei dem Jules Ahoi mehrfach seine Wertschätzung für Hannover im Allgemeinen und die Herrenhäuser Gärten im Besonderen zum Ausdruck brachte. Hannover dankt. zurück.

Von Jörg Worat