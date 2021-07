Hannover

Der Schauplatz sieht aus wie ein Tatort. Er ist mit Flatterband abgesperrt wie der Schauplatz eines Gewaltverbrechens, dabei dient es in diesem Fall dazu, Schaden von den Menschen abzuwenden. So dachte man zumindest damals. Der Hamburger Fotograf André Lützen hat in seiner Arbeit „Restricted Area“ an sich öffentliche Orte dokumentiert, die in der ersten Zeit der Pandemie für die Menschen gesperrt wurden – zu sehen in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik.

Die GaF war monatelang geschlossen und zeigte in diesem Jahr bislang nur für kurze zehn Tage die Abschlussarbeiten hannoverscher Fotostudenten.. Nun wird sie in großem Stile neu eröffnet mit einer Ausstellung, die mehrfach verschoben wurde und den Grund dafür schon im Namen trägt: „Corona Lockdown“ (15. Juli bis 22. August) versammelt fünf Arbeiten von sechs Fotografinnen und Fotografen, die neue Blickwinkel erlauben auf ein Weltereignis, von dem man schon alle Bilder gesehen zu haben meinte. Man irrt sich.

Surreales und Leichtigkeit

Das zeigt sich schon an der Serie „Corona Rhapsody“ von Helena Lea Manhartsberger und Rafael Heygster, Fotostudierende in Hannover: Sie machten sich auf die Suche nach den surrealen Momenten des Lockdowns und setzen sie mit starkem Kunstlicht wie Theaterbilder in Szene.

Surreal: Bild aus der Serie „Corona Rhapsody“. Quelle: Rafael Heygster

Sehr hintergründige Bilder liefert der Leipziger Ingmar Björn Nolting mit Bildern jenseits des Verlautbarungsjournalismus. Der US-Amerikaner Peter Turnley stellt den Umgang mit der Pandemie in seinen Wohnorten Paris und New York gegenüber – die vergleichsweise Leichtigkeit Europas gegen die bleierne Schwere von Trumps USA.

So geht’s auch: Bild von Peter Turnley. Quelle: Peter Turnley

Gespenstische Bilder

Niklas Görke arbeitete mit dem sehr alten Collodium-Verfahren, die seinen Bilder eine historische Dimension verleiht, die der Pandemie laut GaF-Gründer Rolf Nobel ohnehin gebührt: „Das ist ein weltgeschichtliches Ereignis, das man vielleicht sogar mit dem Fall der Mauer gleichsetzen kann.“

Und bei dem man leicht vergisst, wie gespenstisch es teilweise zuging. Daran erinnert eine Arbeit des hannoverschen Fotografen Florian Müller: Er collagierte Überwachungskamera-Aufnahmen von menschenlosen Szenerien. Und man möchte erschaudern.

Von Stefan Gohlisch