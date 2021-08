Hannover

Demokratischer geht‘s kaum: Als der Talk mit drei Drehbuchautorinnen bei den Herrenhäuser „Sommernächten im Gartentheater“ wegen des miesen Wetters auf der Kippe stand, wurde kurzerhand das Publikum befragt – veranstalten oder verschieben? Das Votum ergab eine klare Bevorzugung der ersten Variante, und so konnte ein interessanter Abend beginnen, wenn auch bei ungemütlichen Bedingungen.

Dem Instinkt vertrauen

Franziska Stünkel, Annette Hess und Nina Weger sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, eine Gemeinsamkeit kristallisierte sich allerdings sehr schnell heraus – bei der Wahl der Stoffe setzen alle drei Damen auf den eigenen Instinkt. „Wenn man nach dem größtmöglichen Kompromiss sucht, geht die Geschichte verloren“, meinte Weger, während Hess betonte: „Folge deiner Faszination. Wenn du bemerkst, dass du ständig Dokumentationen über die Fortpflanzung von Schnecken anschaust, ist das eben dein Thema.“

Und Stünkel stellte das persönliche Interesse am Menschen in den Vordergrund, auch wenn ihre Arbeiten eine politische Dimension haben können wie der neue Spielfilm „Nahschuss“ mit Lars Eidinger und Devid Striesow, der anschließend im Open-Air-Kino aufgeführt wurde. Er handelt von der letzten in der DDR vollstreckten Hinrichtung: „Ausgangspunkt war für mich ein Foto des Angeklagten. Ich hatte bis dahin überhaupt nichts über die Todesstrafe in der DDR gewusst.“

Das Recht am Stoff

Nicht immer ist der Umgang mit den Drehbuchschaffenden von Respekt geprägt. Hess wusste davon zu berichten, dass sich einst potenzielle Produzenten selbst nach der Einreichung von acht Fassungen eines Stoffes nicht einmal zu einer eindeutigen Absage bemüßigt fühlten. Sie hat unter anderem mit Serien wie „Weissensee“ und zuletzt „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ oder den „Ku‘damm“-Dreiteilern sich profiliert und sich auch schon mal das Recht erobert, als „Creative Producer“ direkt Einfluss auf die Umsetzung des Stoffes zu nehmen – auch hier kann ja prinzipiell noch eine Menge verhunzt werden.

Teile der DDR nachgebaut

Bei Stünkel besteht dieses Gefahr insofern nicht, als sie ihre Vorlagen selbst zu inszenieren pflegt. Daher bezogen sich einige ihrer Ausführungen eher auf das Regieführen, gaben aber auch Einblicke in Details von Finanzierungsangelegenheiten: Gewisse Eigenheiten der Filmförderung hätten etwa dazu geführt, dass „wir Teile der DDR in Köln nachgebaut haben“.

Weger wiederum behandelt mit ihrem Kinderbuch „Als mein Bruder ein Wal wurde“ Themen, die von manchen Lesern als problematisch angesehen werden könnten: Es geht um Wachkoma, um Tod, um Schuld. „Das gehört alles zum Menschsein dazu“, lautet die Überzeugung der Autorin. „Und man sollte es nicht von den Kindern fernhalten.“

Roman „Deutsches Haus“

Im Verlauf des von Gabriela Jaskulla stimmig und unaufdringlich moderierten Abends lasen die drei Autorinnen aus eigenen Drehbüchern, Hess wartete dabei mit einer Premiere auf – ihr Roman „Deutsches Haus“, in dem sich eine junge Wirtstochter als Dolmetscherin im Auschwitz-Prozess wiederfindet, soll als Serie verfilmt werden. Und Stünkel hatte noch die eine oder andere Anekdote auf Lager: Als sie im Anschluss an ihre Regiearbeit bei der 18-stündigen Dokumentation „Der Tag der Norddeutschen“ vom Arzt auf den Vitamin-D-Haushalt untersucht wurde, hat sich demnach der lange Aufenthalt im sonnenlichtfreien Schneideraum bemerkbar gemacht: „Er hat mich gefragt, ob ich im Bergbau arbeite.“ Aber so etwas nehmen Filmschaffende schon mal in Kauf. Denn wir wissen‘s ja nun: Folge der Faszination.

Von Jörg Worat