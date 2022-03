Hannover

Es ist ein Festival der Artefakte. Im Literaturhaus sind sie labyrinthisch verschachtelt und baumeln groß ausgedruckt von der Decke.

Da sind die Texte von Studentinnen und Studenten der Hochschule Hannover, die den Geschichten der Menschen in der Stadt von Kleefeld bis Linden, von Kioskbesitzerin bis Hutmacher zugehört haben. Da sind die Texte der Autorinnen und Autoren, die aus dem Rohmaterial der Studierenden entstanden sind: Franz Dobler, Monique Schwitter, Lisa Kreißler, Thomas Kunst, Moritz Rinke, Klaus Merz, Katharina Schultens, Silke Scheuermann, Georg Klein, Feridun Zaimoglu sind die Namen, die unter diesen Texten stehen: Ein Line-up aus Prosa, Lyrik, Drama, erzählenden und eigenartigen Texten.

Da sind die Flyer, Fotografien der Bürgerinnen und Bürger, um die es geht, auf denen, ein wenig verschämt, noch das Datum steht, zu dem „30X – Eine Stadt erzählen“ ursprünglich stattfinden sollte: am 4. und 5. April 2020.

Ein Festival der Orte

„Das hat mit wirklich der Stadt zu tun“: Textinstallation beim Literaturfestival im Literaturhaus. Quelle: Ilona Hottmann

Zusammen mit Zaimoglu hätte sie sich da Festival ausgedacht, erzählt die Geschäftsführerin des Literaturhaus, Kathrin Dittmer, kaum zwei Jahre später zur Eröffnung. Sie hätte sich ein Festival gewünscht, „das wirklich etwas mit dieser Stadt zu tun hat.“

Es ist ein Festival der Transformationen. Wo im vorderen Raum die eher nüchternen, beschreibenden journalistischen Texte der Studentinnen und Studenten hängen, muss man nur einmal über den Flur und in den nächsten Raum gehen, und da hängen die Texte der Autoren und Autorinnen.

Herausforderung Wirklichkeit

Manchmal – wie beispielsweise in Silke Scheuermanns „Moderne Zeiten“, in dem es um eine Kioskbesitzerin und ihren Roboter geht – lässt sich die Inspiration von einem zum anderen Raum nachvollziehen. Manchmal aber auch nicht. „Die Geschichten müssen verwandelt werden“, sagt Zaimoglu, der für das Festival Briefe eines leicht eigenartigen Neuhannoveraners an seine Eltern verfasst hat, am ersten Tag auf einer Podiumsdiskussion. Es ginge hier nicht darum, die Wirklichkeit zu erzählen. Was es allerdings nicht einfacher gemacht hätte, die Texte über Menschen in der Stadt zu verfassen. „Wenn die Wirklichkeit am Anfang steht, muss man sich überlegen, worauf man sich einlässt.“

„Die Recherche ist ein Trampolin. Man springt hoch und im Flug verwandelt sich die Realität in Fiktion“, ergänzt der Autor Moritz Rinke. In seinem Dramolett „Früher, Hannover!“, das am Festivalsonntag von Schauspielstudentinnen und -studenten der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) aufgeführt wurde, treffen sich Apotheker, Friedhofsgärtnerin und Schreibwarenhändler,

Es bleibt nicht bei Hannover

Es ist ein Festival der Widersprüche: Aus Realität wird Fiktion. Autoren, die allesamt zwar schon mehr oder weniger lang in Hannover waren, aber nicht in der Stadt leben, beschreiben Menschen darin anhand von Texten anderer. „Das sind so schöne Texte“, sagt Autorin Monique Schwitter zu den Texten der Studentinnen und Studenten, „warum muss man noch eine Horde Schriftsteller drauf loslassen?“ Anderseits ist es vielleicht genau das: Der Blick von außen. „Wenn man sich den Menschen zuwendet, erfahren wir etwas über die Orte“, sagt Schwitter.

Zwischen Realität und Fiktion: Lisa Kreißler (von links) Kathrin Dittmer, Monique Schwitter, Moritz Rinke und Feridun Zaimoglu bei der Diskussion im Künstlerhaus. Quelle: Ilona Hottmann

Es ist ein Festival der Orte. Denen aus Franz Doblers Texten zum Beispiel, über einen Dealer in Kleefeld, der die Rich Kids im Zooviertel versorgt, vorgetragen im Lichthof zu einem zarten Beat. Oder sein Text über eine Frau, die jeden morgen um 5 aufsteht, um auf der Expo 2000 zu arbeiten, mit einer ernüchternden Bilanz darüber, was so aus den Protagonisten von damals – Frank Hanebuth, Peter Hartz, Gerhard Schröder – geworden ist.

Ein wenig erfährt man über die Menschen, um die es geht, aus den Texten der Studentinnen und Studenten, nichts über sie aus den Texten der Autoren und Autorinnen. Es geht hier um Sichtweisen, um Veränderung, um die Stadt als fluides Ding, das immer wieder anders ist und in dem die Menschen sitzen, und eben das tun, was sie am besten können: ihr Leben leben. In der Realität oder in der Fiktion. Aber: in Hannover. Einige der Menschen, um die es geht, sitzen sogar im Publikum, der Apotheker, zum Beispiel. Sie beschweren sich nicht.

Aber es bleibt selbstverständlich nicht bei Hannover, aktuelle Ereignisse werfen auch über das Festival ihre Schatten: „Mein siebenjähriger Sohn hat mich gefragt, was ein Luftschutzbunker ist und wie eine Ultraschall-Rakete funktioniert“, sagt Rinke in seiner leidenschaftlichen „Sonntagspredigt“ für mehr Menschlichkeit bei der Abschlussveranstaltung des Festivals.

Es ist also ein Festival der Menschen.

Von Jan Fischer