Hannover: Fährmannsfest ist auch für 2021 abgesagt

Hannover

Der Fährmann trägt Trauer; auf der Internetseite läuft dem Maskottchen des hannoverschen Fährmannsfests eine dicke Träne über die Maske: Das Festival rund um die Ihme in Linden und die Calenberger Neustadt wird wegen der Corona-Situation auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

„Die Entscheidung ist eigentlich schon im vergangenen Jahr gereift“, sagt Dirk Sadlon, der in vorpandemischen Zeiten mit seiner Agentur Living Concerts das Programm auf der Hauptbühne gestaltete: „Die Verordnungen lassen es einfach nicht zu.“

Man könne froh sein, wenn in diesem Jahr noch Freiluft-Veranstaltungen für 250 bis 500 Personen möglich seien, so seine Einschätzung. Für das Fährmannsfest, das sich fast ausschließlich über Eintrittsgelder finanziert, „gibt es auch keine Option für eine reduzierte Varianten“, so Sadlon, „und die ist im Moment ja auch nicht erlaubt“.

Von Stefan Gohlisch