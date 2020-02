Hannover: Eskalation mit Faber im Capitol

Hannover

„Halt mich fest ein Leben lang“ lautet die Zeile, „Sag‘ mir wie du heißt (Pt.2)“ das Lied, und Fabers ganzer Leib bäumt sich auf zu einem mächtigen sehnsüchtigen Zittern. Das Konzert im Capitol, zumindest das reguläre, ist zur Hälfte vorbei. Beinahe brüchig klingt Fabers schon immer alte Stimme da, gerade mal 26 Jahre jung. Ankommen, wenn das Leben ein einziger Aufbruch ist und doch schon so viele Tode gestorben, das ist nicht einfach.

Faber, eigentlich Julian Pollina, trägt weißen Anzug, einen, der vermutlich älter ist als er selbst, und dazu Slipper. Die Gitarre hält er in knapp unterm Kinn. Und die Bühne ist ein einziger Teppich aus roten Nelken im Nebel. Das ist genau die Mischung aus verbrauchtem Glamour, aus Lebenslast und Lebenslust, aus Begehren und ewiger Quarterlife-Crisis, die diesen ganzen Abend trägt, den ersten von zwei ausverkauften im Capitol.

Das falsche Leben im falschen

Es ist der Auftakt seiner neuen Tour, seiner bislang größten. Vor drei Monaten hat er, weil ihm danach war, noch einmal die kleinen Clubs bespielt, auch das Lux nebenan. „Lang ist es her; es hat mir mega gefehlt“, sagt er. Der Mann gehört auf eine Bühne, und wenn es noch so theatralisch ist und vielleicht inzwischen größer als ihm lieb.

„Ich habe alte Freunde gegen falsche eingetauscht“, singt er in „Highlight“ am Beginn des Abends, den Kopf noch bedeutungsvoll gebeugt, als sich das erste Mal der schwere schwarze Vorhang öffnet. Faber, ganz trocken. Schon nicht leicht, das Dasein als Indie-Sensation. Wie gut, dass er Humor der galligsten Art pflegt.

„I fucking love my Life“ lautet der Titel des neuen Albums, der so wahr ist und zugleich so falsch. Lieder über das falsche Leben im falschen, das irgendwie doch ganz richtig ist. „Die Einen ertrinken im Überfluss, die Anderen im Meer“, singt er in „In Paris brennen die Autos“.

Und die Musik dazu bedient sich gleichermaßen aus Indiepop und Chanson, Balkanbeat und Neoklassik. Die Chauvi-Hymne „Top“ ist ein Reggae, der gerne Tango tanzen würde, und in „Tausendfrankenlang“ flechten sie „Misirlou“ aus dem „Pulp Fiction“-Soundtrack. Vier Musiker, allesamt Multiinstrumentalisten, der Schlagzeuger spielt Posaune (auch beides gleichzeitig), der Gitarrist Cello.

Gebrochene Liebeslieder

Gebrochene Liebeslieder und böse Zustandsbeschreibungen, fiese Rollenprosa und klare Ansagen - „besorgter Bürger, ich besorg‘s dir auch gleich“ brüllt jeder im Capitol jenes Lied mit, das er am liebsten irgendwann gar nicht mehr spielen würde, weil es dann hoffentlich überflüssig ist. „Das Boot ist voll“? Von wegen.

Es ist schon die erste Stunde lang ein herausragendes Konzert, vom Publikum ekstatisch zelebriert. Doch als Faber mit „Generation Youporn“ gleich mal ein ganzes Lebensgefühl abwatscht, wird es hysterisch: „Ich bin so dumm, ich weiß nicht mal, wer ich bin.“ Es ist erstaunlich, welche Menge an Hits er aus nur zwei Alben herauszaubern kann, „Genug“, „Vivaldi“, „Alles Gute“ und mehr hintendrein.

Da ist es 21.30 Uhr. Der Vorhang schließt sich. Faber kommt zurück und sagt, das Konzert sei jetzt eigentlich vorbei, „jetzt können wir machen, was wir wollen“. Und sie spielen noch eine gute halbe Stunde, in der es im Capitol wirklich eskaliert, wo er „Komm her“ beim Marsch durchs Publikum singt und sich alleine zum schwyzerdütschen „Heiligabig ich bin bsoffe“ vor den Vorhang stellt.

Große Momente, pure Leidenschaft. „Du würdest gerne Liebe machen, aber weißt nicht, wie es geht“ hat er gesungen? Man darf sich Hoffnung machen: Es wird besser.

Von Stefan Gohlisch