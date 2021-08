Hannover

Wahrscheinlich würden die Statuen im Gartentheater sogar tanzen, wenn sie denn könnten. Und die Menschen im Publikum würden es tun, wenn sie denn dürften. Aber so animiert Dota Kehr ein wenig ins Leere. Die einen stehen, die anderen winken, und bewegt sind sie trotzdem.

Dota Kehr ist wieder da, ziemlich genau ein Jahr nach ihrem letzten coronatauglichen Konzert in Herrenhausen, mit ihrer Band, die so heißt wie sie: Dota. Damals standen ihre Vertonungen der Dichterin Mascha Kaléko im Vordergrund; diesmal sind es die Lieder des aktuellen Dota-Albums „Wir rufen dich, Galaktika“. Sie sei zu jung für eine Nostalgie-Tour, findet die Frontfrau gleich mehrfach. Die Band ist ja auch gerade mal 18 Jahre alt und wird flügge.

Fluchtpunkt und Perspektiven

Und noch ein Unterschied: Statt des zu analogeren Klängen neigenden Jonas Hauer steht diesmal wieder der neue alte Pianist Patrick Reising hinter den Tasten und reichert den ohnehin weltläufigen Pop Dotas mit elektronischen Spielereien an, vom Kirmes-Keyboard bis zu schiefen Klingeltönen. Ansonsten: keine Grenzen. Jazz und Rock klopfen ebenso an wie Tango, Jazz und Bossanova.

Dota Kehr ist eine Meisterin der Steilvorlagen. Schon im ersten Lied des Abends, „Bleiben“, wird das Motto dieser Sommernacht vorgegeben: „Wenn’s am schönsten ist, soll man gehen – wenn’s am allerschönsten ist, dann soll man bleiben.“ Und wenig später jubiliert sie: Was für eine spektakuläre Kulisse hier! So viele Fluchtpunkte ..." Und das umschreibt ihre Texte recht gut, die ins Weite schweifen und doch stets Perspektive zeigen.

Klimakrise und Kaléko

Die Liebe ist ein großes Thema, mal flehentlich („Besser als nichts“), mal erfüllt („Internetshop“), aber immer beglückend, weil bei Dota ein Strahlen ist in allen Dingen. Der Klimawandel ist ein großes Thema, den sie ebenso engagiert (im Fridays-for-Future-Song „Keine Zeit“) wie humorvoll beklagt: „Warum denn so viel Aufwand? Warum so viel Gewese? Ich lern’ jetzt was Vernünftiges: Ich lern’ Fotosynthese“, singt sie da, die Schelmin.

Zwei Lieder vom Kaléko-Album kommen dann doch noch zu Gehör: „Resignation für Anfänger“ und „Auf eine Leierkastenmelodie“. Kehr, diese studierte Ärztin und ehemalige Straßenmusikerin kann es auch akustisch, alleine an der Gitarre. Und feiner Frohsinn wie „Bademeister*in“ und das von zumindest von einem Zuhörer heftigst geforderte „Rennrad“.

Ein Abend, der über bald zwei Stunden Spielzeit Wünsche erfüllt, auch welche, die man gar nicht zu äußern wagte. Und Tanzen kann man auch innerlich. Und Glück strahlt nach aus wie der Sternenschein an diesem zauberischen Abend.

Von Stefan Gohlisch