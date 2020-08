Hannover

„Aller Sorgen bist du nun enthoben“, schrieb Mascha Kaléko und singt auch Dota Kehr in ihrem ersten Lied. Dann fügt sie mit einem Blick über die goldenen Statuen des Gartentheaters Herrenhausen und das Lichtermeer über dem Publikum hinzu: „Es könnte schöner nicht sein.“ Eine treffliche Prognose für einen zauberischen Abend jenseits von Raum und Zeit und Ton.

Dota Kehr ist die Sängerin, DOTA die Band. Für ihr jüngstes Album haben sie Kaléko (1907–1975), diese etwas in Vergessenheit geratene Dichterin der Neuen Sachlichkeit wiederentdeckt, und allein dafür könnte man dankbarer kaum sein. Bei der „Sommernächte“-Veranstaltungsreihe kommen die Lieder nun zu Gehör, zumindest im ersten Teil, „dem akademischen“, wie Kehr scherzt.

Anzeige

„Man braucht nur einen Menschen“

Doch akademisch ist hier gar nichts, alles lebensfroh noch in der Traurigkeit. Da wird einem „kognacfroh zumute“ („Ganz kleiner Schwips“) und genießt man die „Sonne“ oder die „Resignation für Anfänger“.

Weitere NP+ Artikel

Wencke Wollny von der wunderbar schrulligen Leipziger Band Karl, die Große, ist als Gast, Vorprogramm, Klarinettistin und Duettpartnerin dabei. Manchmal umfassen die vertonten Gedichte nur vier Zeilen: „Man braucht nur eine Insel/Allein im weiten Meer./Man braucht nur einen Menschen,/Den aber braucht man sehr“, singen Wollny und Kehr wie ein Mantra, kanonhaft ineinander verschränkt und öffnen Fantasieräume.

Lesen Sie hier: Dota Kehr über Mascha Kaléko

Nachhilfe vom Yogalehrer

Die kurze Form kann Kehr auch. Mit „Die Freiheit“ beginnt sie – zunächst allein an der Gitarre – den zweiten Teil des Abends, der dem Rest ihres Werks gehört: „So viel Freiheit. Ich bin überfordert. Was mach ich daraus? Ich such mir einen Yogalehrer, der mir sagt, wann ich einatmen soll und wann aus“, lautet schon der ganze Text, der die spielerische Abgeklärtheit bündelt, die diese Musikerin, die auch ihre Band auszeichnet.

Die Arrangements sind präzise und durchdacht und dennoch virtuos, üppig nur dann, wenn es not tut. Kehr, Jan Rohrbach (Gitarre), Janis Görlich (Schlagzeug) und Jonas Hauer (Keyboards) sind aufeinander eingespielt wie nur wenige deutsche Bands. Walzer, Balkanbeat, Dance, 80er-Tunes, alles drin, auf einer Basis kluger Worte.

Sie habe beim Lesen das Gefühl gehabt, dass sie und Kaléko sich gut verstanden hätten. Man glaubt es gerne. Sie eint die Leichtigkeit im Umgang mit dem Schweren. „Eine Umarmung zum Abschied ist besser als nichts“ singt sie in einem der Songs vom nächsten Album, das im April erscheinen soll. Viel besser als nichts.

Lesen Sie hier: Interview mit Dota Kehr

Akt der Rebellion

Dann wirbt sie, ganz analoge Frau in einer digitalen Welt, für den Kauf von Tonträgern am Merchandising: als „altmodisches Crowdfunding“ und „Akt der Rebellion gegen digitale Monopole: Man kann das anhören, und niemand weiß es“.

Zwei Konzerte hintereinander gibt sie an diesem Tag, das ist Corona geschuldet und der begrenzen Platzzahl. „Das ist doch wie in Las Vegas!“, scherzt Dota Kehr einmal. Nein, das ist in Hannover-Herrenhausen, ein Fanal für die Live-Kultur – und es könnte schöner nicht sein.

Von Stefan Gohlisch