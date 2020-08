Hannover

Im April veröffentlichte Dota Kehr (40) ihr Album „ Kaléko“, auf dem sie Gedichte von Mascha Kaléko (1907–1975) vertonte. Nun kann sie mit ihrer Band die Lieder endlich live vorstellen. am 13. August tut sie das gleich zweimal im Gartentheater. Ein Interview.

Wie ist es Ihnen ergangen in den vergangenen Monaten?

Ich bin sehr froh, dass Open-Air jetzt wieder Livemusik möglich ist. Es hat auch bei den Konzerten, die wir bisher gespielt haben, nach meiner Einschätzung unter Infektionsschutz-Gesichtspunkten sehr gut geklappt; da haben sich die Veranstalter sehr bemüht. Und die Leute haben sich sehr gefreut, wieder Live-Musik zu hören, und ich bin glücklich, endlich wieder zu spielen.

Die Sehnsucht auf beiden Seiten war groß?

Ja! Natürlich haben mir die Konzerte auch finanziell gefehlt, aber vor allem emotional.

„Ab Herbst wird es eng“

Sie haben „ Kaléko“ Anfang April veröffentlicht, zu Beginn der Pandemie. Direkt im Anschluss waren sowieso keine Konzerte geplant, oder?

Ja, die waren erst ab August geplant. Und von den geplanten Konzerten spielen wir ungefähr die Hälfte. Ein paar sind dazugekommen, weil manche Veranstalter kurzfristig umdisponiert haben. Aber wenn jetzt der Herbst kommt und man nicht mehr Open-Air spielen kann ... Da mache ich mir ziemlich große Sorgen. Dann wird es eng.

Nehmen Sie denn bei den Open-Air-Konzerten unter Corona-Bedingungen so viel ein, wie Sie das sonst täten?

Die Veranstalter haben fast überall auf höheren Ticketpreisen bestanden. Da sind wir – etwas zähneknirschend – mitgegangen, denn mir ist es wichtig, dass der Eintrittspreis nicht so hoch ist. Jetzt in der Corona-Zeit hoffe ich auf das Verständnis des Publikums: dass jeder den Platz um sich herum mitbezahlen muss, da es nun einmal bestimmte Fixkosten für alle gibt, für die Veranstalter ebenso wie für die Band. Ich hätte es gerne anders, aber das wird die Tendenz sein: Ich glaube, dass, wenn wieder Konzerte drinnen möglich sind, die Ticketpreise wegen der Abstandsregeln höher sein werden als gewohnt.

„Ich habe sehr gerne Medizin studiert“

Sie sind nicht nur Musikerin, sondern auch studierte Medizinerin. Schlagen nun, während der Zeit von Corona, zwei Seelen in Ihrer Brust?

Ich habe mich zum Beispiel auch gemeldet, als hier in Berlin die Aufrufe kamen an die medizinisch ausgebildete Bevölkerung. Das habe ich ganz brav gemacht. Die haben sich aber nicht zurückgemeldet, weil der befürchtete Personalengpass nicht kam. Was natürlich gut ist. Ich hätte sicherlich auch einige Einarbeitungszeit gebraucht ...

Es ist ein paar Jährchen her, dass Sie ihr Studium abgeschlossen haben.

Ja. Ich habe das sehr gerne studiert, aber danach nie wieder einen Gedanken daran verschwendet, in dem Beruf zu arbeiten – bis eben jetzt zur Pandemie. Denn ich liebe das Singen und Musikmachen einfach.

Nie das Gefühl gehabt „Da habe ich vielleicht doch aufs falsche Pferd gesetzt“?

Gar nicht. Wir sind zum Glück auch ganz gut durch die Krise gekommen, weil glücklicherweise dieses Album auf viel positive Resonanz gestoßen ist und sich so gut verkauft hat, dass wir die Studiokosten wieder drin hatten. Das ist nicht selbstverständlich.

„Wie kommt es nur, dass wir noch lachen ...“

Dieses Album, auf denen Sie Texte von Mascha Kaléko aus den 20er, 30er Jahren vertonen, klingt mit seinem Unterton drohenden Untergangs auch sehr zeitgemäß ...

Nicht wahr?

Als wir vor der Albumveröffentlichung miteinander sprachen, erwähnten Sie ihr Gedicht „Zeitgemäße Ansprache“ mit den Zeilen „Wie kommt es nur, daß wir noch lachen ...“ – das Sie nicht vertont haben.

Leider eignet sich nicht jedes Gedicht für eine Vertonung. Bei manchen habe ich lange herumprobiert und dann festgestellt: Das klingt nicht besser, als das Gedicht einfach nur zu lesen. Und dann sollte man es lieber lassen. Die Auswahl am Ende waren nicht unbedingt die Gedichte, die ich am allerbesten fand, sondern die, aus denen die besten Lieder geworden sind.

„Die Gegend kenne ich“

Was werden wir in Hannover zu hören bekommen? Und da Sie zweimal hintereinander spielen: Variieren Sie die Programm?

Wir werden ein bisschen variieren. Aber es ist auch für uns eine neue Situation: Es ist das erste Mal, dass wir zweimal hintereinander spielen, aber es wird, wegen Corona, nicht das letzte Mal sein. Zum Programm: In der ersten Hälfte spielen wir ausschließlich Kaléko-Vertonungen. Es werden auch Duette zu hören sein, denn wir haben Wencke Wollny alias Karl, die Große, als Gastmusikerin in der Band. Sie singt auch auf dem Album ein Duett mit und tut das nun live auch bei drei weiteren Duetten, außerdem sie spielt Klarinette und Bassklarinette, was sehr schön zu den Arrangements passt.

Welchen Keyboarder haben Sie dabei: Patrick Reising, der eigentlich zu Ihrer Band gehört, oder Jonas Hauer, der das Album mit eingespielt hat?

Jonas Hauer. Er hat das Album schließlich auch sehr geprägt. Das hat für beide auch gepasst, weil Patrick Reising im Urlaub war.

Kennen Sie das Gartentheater?

Ich habe immerhin schon einmal in den Herrenhäuser Gärten gespielt (2012 beim Festival contre le Racisme im Welfengarten; d. Red.); die Gegend kenne ich also. Und Max Prosa, der ja vergangene Woche im Gartentheater gespielt hat, hat schon geschwärmt, wie schön es dort ist.

Sie freuen Sich also?

Und wie!

Das Dota-Konzert am 13. August um 21 Uhr im Gartentheater ist bereits ausverkauft. Für die Zusatzshow um 18 Uhr gibt es noch Karten. Sie kosten 26 Euro an der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus.

