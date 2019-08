Hannover

Die Wohnung in Hannover ist bezogen, der Spielplan steht, jetzt kann es losgehen: Der Neustart am Schauspielhaus steht kurz bevor. Wir sprachen mit der neuen Intendantin Sonja Anders (54).

Im Vorwort des Spielzeit-Heftes schreiben Sie, dass Sie Hannover als „tolerant, unverstellt und neugierig“ wahrnehmen. Woran machen Sie das fest?

Die Stadt kokettiert ja selbst damit, dass sie auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches zu bieten hat. Ich finde das nicht. Hannover hat eine Menge zu bieten, unter anderem eine starke Subkultur, aber auch ein starkes bürgerschaftliches Engagement. Und das meine ich mit Toleranz: Es bedeutet nämlich, dass man Menschen nicht nur duldet, sondern sie teilhaben lässt und in Dialog tritt. Ich habe den Eindruck, dass die großen Spaltungen unserer Gesellschaft in Hannover noch sehr gemäßigt ausfallen. Das ist eine große Qualität an dieser Stadt. Und dass Autofahrer anhalten, wenn man sein Rad über die Straße schieben möchte, ist auch interessant.

Das kennen Sie aus Berlin nicht, oder?

Nein, dort herrscht Krieg auf den Straßen (lacht). Das sind jetzt viele freundliche Worte, wobei mein Anliegen die Stadt einzuladen, durchaus auch mal auf einen kontroversen Dialog hinauslaufen darf.

Politik als „Partner im Dissens“

Eingeladen haben Sie auch den Minister- und den Regionspräsidenten, die Kulturdezernentin und die Staatssekretärin des niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur – nämlich für Grußworte zu den drei Eröffnungspremieren. Wollen Sie die gleich mit einbinden?

Mein Gedanke der Gastfreundschaft geht nicht nur an das interessierte Publikum, sondern ganz dezidiert auch an die Kulturschaffenden und die Politik. Gerade die Politik hat es in den vergangenen Jahrzehnten nicht leicht gehabt. Das heißt aber nicht, dass ich sie nicht als Partner betrachte – ein Partner auch im Dissens.

Sie sind gut in Hannover angekommen?

Es war nicht einfach, eine Wohnung zu finden. Ich bin in der Südstadt gelandet. Sie ist angenehm durchmischt und ruhig und normal. Und ich brauche mit dem Rad keine zehn Minuten zum Schauspielhaus; das ist ein Luxus. Seit Anfang August wohnen wir hier.

Die Nordstadt als „lässigster Stadtteil“

Als wir vor einem Jahr sprachen, hatten Sie mit der Nordstadt geliebäugelt.

Die Nordstadt halte ich nach wie vor für den lässigsten Stadtteil: Ich mag Gegenden, die an Grenzen stoßen, an Gewerbegebiete oder Brachflächen oder ähnliches.

Haben Sie schon Lieblingsorte in der Stadt?

Ja, der Maschsee zum Beispiel. Und der Engesohder Friedhof an der Waldorfschule – ich mag es, dass es hier so unvermittelt ruhige, grüne, reizvolle und eben auch historische Orte gibt. Das Ihmeufer finde ich großartig, auch das Ihmezentrum; das meine ich mit Grenzbereichen. Orte, die einen nicht in Ruhe lassen. Wenn man dann mit dem Rad Richtung Faust fährt, ist das wirklich großstädtisch. Hannover ist sehr breit aufgestellt, ob man nun in die List zum Italiener fährt oder ins Spandau oder die Nische in der Nordstadt oder in Linden ausgeht.

Was man dort gut kann.

Eben. Was ich an der Faust so toll finde, ist, dass man in einer Stadt, die auch sehr laut sein kann, sehr durchkommerzialisiert, diese ruhigen, kreativen Orte findet. Ich hoffe, dass wir nach dem Umbau und der Öffnung der Kantine für Alle auch mit dem Theaterhof einen solchen Ort geschaffen haben.

Kultur als „Schutz der Demokratie“

Sie laden nicht nur die hannoversche Politik ein, sondern beteiligen auch hannoversche Kulturschaffende an Ihrem Programm, von der freien Gruppe Frl. Wunder AG, die im Ballhof 2 inszenieren wird, bis zu anderen Akteuren in der „Universen“-Workshop-Reihe.

Julia Wissert, die für „Universen“ verantwortlich zeichnet – und die uns leider, da sie ja Intendantin in Dortmund wird, in Teilen verloren geht –, hat sehr früh gesagt, dass wir uns für diese Reihe vernetzen müssen. Und auch da ist Hannover vielfältig: Es gibt wahnsinnig viele gute Künstler hier. Man muss sich verbünden in diesen Zeiten. Das ist ja gerade, was manche dieser neuen Parteien oder Gruppierungen in Angst versetzt: der Dialog. Kultur öffnet. Kultur vertieft. Und dort wird verflacht und verschlossen. Darum ist Kultur existenziell, um Demokratie zu schützen.

Die Eröffnungspremiere ist „Zeit aus den Fugen“ nach dem Roman Philip K. Dick, ein Science-Fiction-Stoff von 1959 und doch hochaktuell: Er spielt scheinbar in jener Zeit, die von diesen Parteien als „die gute alte“ betrachtet wird und die wohl auch gemeint ist, wenn es heißt, dass man „ America great again“ machen wolle. Was sich als Täuschung erweist. Ahnten Sie, wie aktuell der Stoff jetzt sein würde?

Da spielt uns Trump in die Hände, das stimmt, und nicht nur der. Philip K. Dick hat mit seinen Stoffen immer Schmerzpunkte getroffen, zum Beispiel auch mit seinem „ Blade Runner“, bei dem es darum geht, was Menschsein bedeutet. In diesem Fall geht es um Medien und Politik, die Einfluss nehmen auf das Leben jedes Einzelnen und uns auf populistische und letztlich gefährliche Weise versuchen, zu politisch inaktiven Menschen zu machen. Philip K. Dick hatte eine große Sehnsucht, dass der Mensch seinen politischen Gestaltungsraum findet.

Ist das auch ein Auftrag an die Zuschauer: Kommt aus der Warenwelt in die wahre Welt?

Natürlich. Und darüber nachzudenken: Wie weit kann ich mich engagieren? Das ist ja ein globales Megathema.

Goethes Werther als „Punk“

Dann geht es weiter mit Tschechow, wo man noch denken könnte, damit befriedigt man das klassische Abo-Publikum. Sie machen seinen „Platonow“ aber zu einer „Platonowa“, gefolgt von Goethes „ Werther“ ...

Tschechow – übrigens in der Bearbeitung von Thomas Brasch – fügt Philip K. Dick etwas hinzu, was nur wenige Autoren leisten können, nämlich eine Tiefenbohrung. Dieses Wissen um menschliche Abgründe, um die Menschenseele allgemein, fehlt uns heute – in Zeiten der Effizienz und Ökonomisierung. Und der Werther ist eigentlich ein Punk, eine verlorene Gestalt, die einen hochenergetisch mitnehmen kann auf eine Reise der Verzweiflung, der Liebe, der Kunst.

„ Werther“ ist außerdem der Start des Jungen Schauspiels, das Sie anders verstehen als Ihre Vorgänger. So gibt es keine klare örtliche und – auf Leitungsebene – auch personelle Trennung mehr.

Nora Khuon, unsere Leitende Dramaturgin, kommt frisch vom jungen Schauspiel am Schauspielhaus in Hamburg und fand diese Trennung aberwitzig. Und Barbara Kantel, die bisherige Leiterin, ist zu uns in die Dramaturgie gekommen. Beide kennen sich in diesem Bereich gut aus und haben ein großes Interesse daran, ihn zu pflegen. Wenn ein Thema jung ist, dann ist es jung. Man muss auf die jungen Leute nicht ästhetisch neu eingehen. Im Zweifel sind die viel weiter als wir. Aber die Themenwelten müssen jung sein.

Eine Produktion ist erst ab 18 Jahren ...

Ja, „Dark Room“. Das ist ein kleines, feines, spezielles Projekt, das im Ballhof auf nächster Nähe stattfindet. Das Thema ist viel interessanter, als man denken würde, wenn man es nur spektakulär liest. Warum gibt es Dark Rooms noch, wo doch im Internet alles sichtbar und greifbar ist? Trotzdem suchen Menschen die Dunkelheit auf, um ungesehen Sex haben zu können. Wir reden so viel um Sexualität, dabei ist der alte Spruch „Oversexed but underfucked“ heute mehr denn je gültig. Welche Rolle spielen dabei die virtuellen Welten und der Selbstoptimierungswahn?

Theater als Aufklärung

Und dann betreiben Sie noch Aufklärung mit „Der Ursprung der Welt“, eine Kulturgeschichte der Vagina, ursprünglich als Comic erschienen.

Ja, und hier liegt wirklich alles offen, mit viel Humor, beinah altmodisch in aufklärerischer Art. Der Stoff ist aber auch symptomatisch für Themen des Spielplans: Da geht es um Feminismus, darum, Machtverhältnisse humorvoll durcheinander zu bringen. Darum auch die „Platonowa“. Wollen wir wirklich noch die alten Geschichten erzählen, die uns zum Hals heraushängen? Oder wollen wir neue Geschichten finden?

Um Sie zu zitieren: Wie tolerant, unverstellt und neugierig sollte Ihr Publikum sein?

Ich glaube, dass unser Gestus gar nicht so vehement daherkommt, dass man sich fürchten muss. Ich glaube, dass man natürlich Neugierde mitbringen muss. Ich will niemanden verschrecken, aber ich würde gerne Differenzen herauskitzeln, damit wir überhaupt mal wieder über solche Themen sprechen. Ein charmantes Maß an Provokation finde ich gut.

Die Arbeit als Freude

Sie befördern das auch durch Ihr diverses Ensemble. Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich darauf freuen, wenn aus dem Zusammentreffen dieser Menschen neue Energien entstehen. Löst sich das schon ein?

Ja. Gleich in den ersten Premieren können wir nahezu alle Ensemblemitglieder erleben; bei „Platonowa“ ist es beinahe die Hälfte. Und der tolle Effekt ist, dass die sich dabei auch kennenlernen. Wir hatten natürlich schon kleine Feiern hier im Hof, nicht ganz unwichtig im Theater. Überhaupt gilt die Öffnung des Hauses auch intern, zum Beispiel sind die Dramaturgiesitzungen für das Ensemble geöffnet. Und was Hannover angeht: Die sind ganz happy über die Stadt.

Sie haben oft das Wort Freude verwendet, um Ihre Arbeit zu beschreiben. Worauf freue Sie sich am meisten?

Auf die erste Begegnung von Ensemble und Zuschauern. Diesen Moment empfinde ich als mein Glück.

Die Spielzeit-Eröffnung

Der Neustart: „Zeit aus den Fugen“ (Vorabbild mit Torben Kessler und Stella Hilb) eröffnet die Spielzeit. Quelle: Kerstin Schomburg

Das traditionelle Hoffest eröffnet am 31. August ab 15.30 Uhr die erste Spielzeit von Sonja Anders im Schauspielhaus. Ein Highlight: die Revue „Die Minute, bei der sich das Ensemble vorstellt. Sie wird zweimal – ab 18.30 und ab 20.30 Uhr – gezeigt. Karten kosten fünf Euro. Sonst ist der Eintritt frei.

Die Uraufführung von „Zeit aus den Fugen“ nach dem Roman von Philip K. Dick ist am 13. September die Eröffnungspremiere. Zur Begrüßung spricht ab 18.30 Uhr neben Anders Sabine Johannsen, Niedersächsische Staatssekretärin für Wissenschaft und Kultur.

Am 15. September geht es mit „Platonowa“ nach Tschechow weiter. Ab 18 Uhr spricht Ministerpräsident Stephan Weil. Das Junge Schauspiel startet am 22. September im großen Haus mit „ Werther“. Gäste: Regionspräsident Hauke Jagau und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf.

Von Stefan Gohlisch