Hannover: Desimo legt wieder mit seinem Spezial-Club los

Die Termine im Theater am Aegi mit Emmi & Willnowsky und Herrn Momsen sind schon wieder ins nächste Jahr verschoben, der von Sebastian Pufpaff am 2. Oktober. Trauriger Alltag im komischen Geschäft. Aber jetzt legt Detlef Simon alias mit seinem Spezial-Club überhaupt wieder los.

„Wir hangeln uns im Moment von Verordnung zu Verordnung; man weiß ja nie, was als nächstes gelten wird“, sagt Desimo: „Ich weiß zum Beispiel nicht, welche Regeln gelten, wenn Sascha Korf am 24. Oktober im Theater am Aegi auftreten soll.“

Das große Verschieben

Still und leise ist der Neubeginn: Am 7. September spielt im Apollo die Pop-Poetin Fee Badenius ihre gar nicht so elfengleichen schönen Lieder. Die Woche drauf ist der Comedy-Zauberer Marc Weise da. Am 27. September gibt es die nächsten beiden Club-Mix-Shows.

„Das sind alles Künstler, die dem Club gewogen sind und die verstehen, wenn eine Veranstaltung dann eben doch wieder nicht stattfinden kann“, sagt Desimo. Die vergangenen eineinhalb Jahre waren bei ihm wie in der gesamten Branche geprägt von einem einzigen großen Verschieben und Gucken, was doch noch geht. Desimo hat von Autokonzerten auf dem Schützenplatz bis zu Streamingformaten vieles ausprobiert.

2G? „Der Deal war ein anderer“

„Die Sommerpause war diesmal aber ein richtige Sommerpause“, so der Gastgeber. Er habe gar nicht erst versucht, irgendwelche Freiluftformate zu improvisieren: „Der Markt war ja auch dicht.“ Ein komplettes Programm wie vor der Pandemie legt er allerdings nicht auf.

Im Apollo gelten die alten Abstandsregeln mit Maskenpflicht bis zum Platz. Die Besucher werden platziert. Zwar dürfte man dort laut niedersächsischer Verordnung theoretisch alle Plätze besetzen, allerdings unter 2G-Voraussetzungen mit Maskenpflicht über die gesamte Showdauer.

Aber die Verordnungen gehen einmal mehr an der Realität der Branche vorbei. „Das sind Veranstaltungen, die zum Teil schon mehrfach verschoben sind und die wir in den Vorverkauf gegeben haben, als es diese Regel nicht gab“, sagt Desimo: „Der Deal war einfach ein anderer.“ Wenigstens können diese Veranstaltungen jetzt endlich abgespielt werden.

Licht am Ende des Tunnels

Und so heißt es einmal mehr auseinanderrücken und Zähne zusammenbeißen. Wirtschaftlich arbeiten kann der Club eigentlich erst, wenn mindestens 100 Plätze im Apollo-Kino besetzt sind. Das aber geht nicht unter diesen Bedingungen. „80, 90 Leute bekommen wir vielleicht rein, je nachdem, wie groß die einzelnen Gruppen sind.“

„Wir spielen, wann und wie es erlaubt ist“, sagt Desimo. Ist das auf Dauer nicht belastend? „Ich habe versucht, in meinem Tunnel zu bleiben und das alles gar nicht mehr so richtig an mich herankommen zu lassen. Wir sehen zu, dass wir am Leben bleiben – und irgendwann ist Corona auch wieder vorbei.“ Es ist Licht am Ende des Tunnels: Bühnenlicht.

Fee Badenius in Desimos Spezial-Club im Apollo (Limmerstraße 50): am 7. September ab 20.15 Uhr. Karten kosten 25 Euro.

Von Stefan Gohlisch