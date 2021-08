Hannover

Wenn sich eine Gruppe in einer Zeit, da kaum noch jemand weiß, was ein Walkman ist, „Das Taschengrammphon“ nennt, muss sie ein Herz für Klänge aus vergangenen Epochen haben. Und tatsächlich entführte das Quintett im Herrenhäuser Gartentheater rund 300 Besucher vor allem, aber nicht ausschließlich, in die Welt der Hits aus den 20er und 30er Jahren. Bei idealen äußeren Bedingungen – die Temperaturen waren angenehm, und ausgeregnet hatte es sich vorher.

Frontmann Gerald Pursche weiß, wie man die alten Heuler vom Kaliber „Kann denn Liebe Sünde sein“, „Was kann der Sigismund dafür dass er so schön ist“ oder „Ich brech‘ die Herzen der stolzesten Frau‘n“ stilecht zu singen hat: mit samtigen Höhen, leicht angerolltem „r“ und lang gezogenen Vokalen in zentralen Worten wie „Glück“. Klar wirkt das einigermaßen anachronistisch, und gerade das macht nicht zuletzt den Reiz aus.

Mit Groove und Gackern

Den thematischen Schwerpunkt des Programms benannte Pursche mit „Sehnsucht“, was ein weites Spektrum zwischen Liebesdingen und Fernweh abdeckt. Und weder ein rein nostalgisches noch ein ausschließlich deutsches Phänomen ist – also erklangen auch Stücke wie „Bésame mucho“, „Summertime“ oder Max Raabes „Fahrrad fahr’n“. Bei den Arrangements neuerer Titel war die Trefferquote unterschiedlich: Die Up-Tempo-Swing-Version von „Can‘t buy me love“ etwa geriet schlüssiger als der angejazzte Groove bei „Über den Wolken“.

Stichwort Groove: Da hatte die Band einiges zu bieten. Peter Schwebs und Timo Warnecke an Kontrabass und Schlagzeug legten ein sehr solides Rhythmusfundament, solistisch räumte Keyboarder Achim Kück mit originellen und fetzigen Einlagen ab, während Gitarrist Thorsten Wiggers mehrfach Schwierigkeiten hatte, richtig ins Rollen zu kommen. Pursche wiederum griff zwischendurch zur Querflöte, pfiff auch schon mal ein Solo oder gackerte es – bei, natürlich, „Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn“.

Güldene Zeiten

Zuweilen zeigte sich der Bandleader etwas geistesabwesend. Dann sang er ins Bass-Solo hinein oder wartete mit einer überraschenden, wenngleich inhaltlich fraglos unwiderlegbaren Ansage auf: „Das nächste Lied ist übrigens auch ein Lied.“ Seine Behauptung, die „güldene Sonne“ würde ihr Licht auf „güldene Figuren“ und ein „güldenes Publikum“ werfen, hatte indes bei aller Schräglage poetische Qualitäten.

Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass die Gruppe sich an die Live-Bühnen-Präsenz erst wieder gewöhnen muss. Aus demselben Grund ist auch die leichte Überlänge des Konzerts verständlich – ohne Zugabe ließ das Publikum die Musikanten gleichwohl nicht von der Bühne. Und „Kauf dir einen bunten Luftballon“ hört man ja immer wieder gern.

Von Jörg Worat