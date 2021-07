Hannover

Stationär statt frei flottierend: Zugegeben, es ist in diesem Jahr anders, das „Kleine Fest im Großen Garten“. Aber wenigstens gibt es überhaupt eines, das „Kleine Bühnen-Fest“, und dem Erfolg tat das aktuelle Konzept, das statt offener Wanderung durch die Gartenanlagen im Wechsel drei parallel laufende Bühnenshows von rund 90-minütiger Länge anbietet, keinen Abbruch – sämtliche Karten waren im Nu weg. Jetzt ist die nächste Rutsche angelaufen, und besonders viel Neues tat sich auf der Bühne an der Graft.

Comedian Sascha Korf war zwar schon in der vergangenen Woche am Start gewesen, aber gerade bei ihm ist keine starre Routine zu erwarten, weil er vorwiegend aus dem Moment heraus agiert. Als es pünktlich zum Beginn der Nachmittagsvorstellung zu tröpfeln begann, betätigte Korf sich umgehend als Verteiler der „Ponchi“ und räumte zugleich mögliche Missverständnisse aus: „Ich bin der Moderator, ich bin nicht von der Stadt. Dafür bin ich zu schnell ...“ Fast unnötig zu erwähnen, dass der Regen in dem Moment stoppte, als alle Interessenten mit Ponchi versorgt waren.

Pointen, Ponchi und „Purple Rain“

Im weiteren Verlauf gab es eine Menge Interaktion mit dem Publikum. Zwei Kinder mit ungewöhnlichen Vornamen nordischer Prägung wurden befragt, ob ihre Eltern eventuell bei Disney arbeiten, und der NP-Fotograf bekam nach einer liebevollen Frotzelei exklusiv eine besonders schräge Pose serviert. Kleines-Fest-Erfinder Harald Böhlmann wurde zwischendurch nach vorne zitiert, auch wenn Korf zunächst in dem stillen Beobachter hinter dem Baum Gandalf aus dem „Herrn der Ringe“ zu erkennen wähnte.

Über alledem vergaß der Comedian nicht seine Aufgabe, die anderen Acts anzusagen. Die Nummer des „Duos Circooltura“ entwickelte sich ein wenig schleppend, um dann kräftig Fahrt aufzunehmen. Eva Cermak stieg auf Weinflaschen und Gläser, ohne die zarten Behältnisse oder die eigenen Haxen zu zerbrechen, und bei Emanuele Occhipinti mutierte das Hantieren mit einer Laterne zu einer fulminanten Cyr-Nummer.

Später gehörte die Bühne „Bauchsängerin“ Sabine Murza alias Murzarella und ihren durchgeknallten Puppen. Erstaunlich, wie sie Gesänge unterschiedlichsten Charakters aus dem Bauch heraus entwickeln kann – seien es die Koloraturen der zickigen Frau Adelheid oder der Heavy-Metal-Wums von Kalle, seines Zeichens Kanalratte, Bühnentechniker und bekennender Schalke-Fan. Die größte Nervensäge ist indes Dudu, der dreiste Kakadu mit der Vorliebe für Helene Fischer. Murzarellas eigener Gesangs-Beitrag kam bei ihm weniger gut an: „Wer schreit, ist im Unrecht ...“

Schließlich präsentierten zwei Herren von Tridiculous eine eigenwillige Mischung aus Comedy, Beatboxing und Akrobatik. Zum Höhepunkt wurde eine nachgerade ekstatische Fassung von „Purple Rain“, das ja auch dann gar nicht so leicht stimmig zu interpretieren ist, wenn man auf gewagten Körpereinsatz verzichtet – die beiden Performer könnten sich mit solchen Verrenkungen mühelos beim „Feuerwerk der Turnkunst“ eingliedern. Das war der Schlussakkord vor einem bestens gelaunten Publikum, das anschließend nicht mit Applaus geizte und sich größtenteils sogar zu stehenden Ovationen erhob.

