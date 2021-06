Hannover Concerts kündigen Biffy Clyro und a-ha für 2022 an

Hannover

Die „Back on Stage“-Konzerte auf der Gilde-Parkbühne laufen. Mit dem Stadionkonzert von Guns N’ Roses steht 2022 schon ein Freiluft-Highlight an. Nun kündigt Veranstalter Hannover Concerts (HC) erste neue Indoor-Großkonzerte an: Biffy Clyro und a-ha kommen in der ersten Jahreshälfte.

„Man muss jetzt nach vorne blicken“, sagt HC-Chef Nico Röger: „Wir versuchen das jetzt einfach.“ Die Entwicklung der Inzidenzzahlen und der Impfkampagne stimme ihn optimistisch. Gleichwohl: „Wenn man sieht, was jetzt schon in anderen Ländern möglich ist, insbesondere bei Fußball-EM, werde ich blass – vor allem wenn ich die vollen Stadien in Dänemark oder Ungarn sehe.“

Man müsse achtsam bleiben. „Aber wir und unsere Partner brauchen Planungssicherheit – und die nehmen wir uns jetzt: Wir gehen proaktiv und vorsichtig nach vorne.“ Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich zuletzt noch nicht darauf einigen wollen oder können, wie die nächsten Öffnungsschritte für Großveranstaltungen abseits der EM aussehen könnten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kartenvorverkauf ab 25. Juni

Geplant ist jetzt auf jeden Fall mit dem Konzert von Biffy Clyro ein erster neuer großer Act für die Swiss-Life-Hall: Die Schotten haben sich in den gut 25 Jahren ihres Bestehens einen Ruf als exzellente Live-Band erspielt – in Hannover konnte man das unter anderem 2016 bei einem legendären Auftritt im Stadionbad erleben. Der allgemeine Vorverkauf für den Auftritt in der Swiss-Life-Hall am 17. Februar startet am 25. Juni. Karten kosten 54,75 Euro.

Noch mehr Historie bringen die Norweger von a-ha mit, wenn sie am 2. Mai in der ZAG-Arena spielen. „ a-ha play hunting high and low“ – auf dem Programm stehen vor allem Lieder des gleichnamigen Albums von 1985 mit Hits wie „Take on me“ und „The Sun always shines on TV“. Der Vorverkauf für die Karten (57,45 bis 92,25 Euro) startet ebenfalls am 25. Juni.

HC-Chef Röger ist zufrieden. Der Vorverkauf für Guns N’ Roses laufe sehr gut, ebenso die „Back on Stage“-Reihe: „Das zeigt, dass die Menschen hungrig auf Livemusik sind – und wir sind es genauso.“

tickets.neuepresse.de

Von Stefan Gohlisch