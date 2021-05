Hannover Concerts glaubt an „Back on Stage“

Hannover

Nico Röger gibt sich selbstsicher: „Wir sind spielbereit; alles ist vorbereitet“, sagt der Geschäftsführer von Hannover Concerts. Am Donnerstag, den 3. Juni, soll die von seinem Unternehmen verantwortete Konzertreihe „Back on Stage“ starten, und Röger glaubt fest daran, dass das auch funktioniert.

„Ich bin nach wie vor positiv gestimmt, dass wir die Konzerte stattfinden lassen können“, sagt er und räumt ein: „Eine endgültige Entscheidung wird es Anfang kommender Woche geben.“ Dann greift die neue Landesverordnung, und dann muss man sehen. Die Inzidenzen sinken und stimmen positiv.

Umfangreiches Sicherheitskonzept

Ganz anders die Situation am 16. April, als er das Programm vorstellte: Damals, vor gerade erst sechs Wochen, lag die Inzidenz in der Region Hannover bei 135,8; Live-Konzerte mit Publikum schienen in weiter Ferne. Die Idee, die Gilde-Parkbühne ab Anfang Juni Abend für Abend für bis zu 1000 Zuschauer zu bespielen, rief nicht nur Begeisterung, sondern auch Rätselraten hervor: Wie sollte das funktionieren?

„Es ist an der Zeit, ein positives Signal zu senden“, sagt Röger an jenem Tag: „Wir versuchen alles, um die Kunstschaffende endlich wieder für die Fans auf die Bühne zu bringen.“ Das Programm ist ambitioniert: Bis in den September hinein sollen Künstler von Campino bis zu Von Wegen Lisbeth, Fury in the Slaughterhouse bis Johannes Oerding auftreten.

Den Startschuss soll am Donnerstag das Autokultur-erfahrene Influencer-Paar Oliver und Amira Pocher geben. Das Sicherheits- und Hygienekonzept ist umfangreich und ausgefeilt. „Wenn wir nicht dran glauben“, hatte Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider bei der Programmvorstellung gesagt, „wird es nicht passieren.“

Von Stefan Gohlisch