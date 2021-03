Hannover

Die Fette Hupe hat mal wieder ein Heimspiel: Im Musikzentrum am Sonntagabend, organisiert von der Tonhalle Hannover. „Normalerweise spielen wir in der Faust-Warenannahme“, sagt Leiter Jörn Marcussen-Wulff zur Begrüßung – verlaufen konnte sich kein Besucher, denn das Konzert findet im Internet statt. 130 Zuschauer sehen den Youtube-Stream live.

Mit dem Song „Tatortreiniger“ aus Marcussen-Wulffs Feder kommt die Big Band aus einer langen Live-Pause. Im August gab es ein Gartenkonzert, davor spielten die meisten Musiker zuletzt im März 2020. Das heutige Programm heißt „Open Society“ und soll neben lokalem Jazz auch die Frage diskutieren, wie viel Musikkultur wert ist.

Ein Zeichen gegen Dumping-Preise in der Kultur

Man sieht die Band meist von oben, die Musiker sind über den Raum verteilt. Versiert geschnittene Splitscreens und ab und an eine Halbtotale wechseln sich ab. Der Sound hängt natürlich von der heimischen Anlage ab, doch er scheint ausgewogen und klar aus dem Musikzentrum zu kommen, mit viel Raum für die Solisten. Benny Brown an der Trompete nutzt das für eines von mehreren exzellenten Soli, im „Song for Molly“ von Tini Thomsen.

Der Begriff „soloselbstständig“ kommt nicht aus dem Jazz, aber hier geht es vorrangig um diesen Berufsstand: Musikerinnen und Musiker, die im Streaming-Zeitalter ohnehin mit Dumping-Preisen für ihre Aufnahmen zu kämpfen haben, und durch Corona nun noch die Live-Termine aufgeben mussten. Marcussen-Wulff hält Plädoyers für seine Zunft: „Menschen sollten von dem, was sie professionell machen, leben können“. Als Zeichen dafür spielt die Fette Hupe jetzt nur Stücke von Freischaffenden aus Norddeutschland.

„Für viele ist das prekär“

Die Beschränkung ist keineswegs ein Verzicht auf gute Kompositionen: Die regionalen Produkte überzeugen durchweg. „Punching Ball“ von Michel Schröder hebt und senkt sich durch die digitale Übertragung, zwischen den Tempowechseln und Wirbeln darf sich Lars Stoermer am Saxofon hervortun. „Ich hätte geklatscht, denn das war wunderbar“, sagt der Konzertleiter danach und hofft, dass die Heimzuschauer genauso fühlen. „Périphérique“ von Hendrika Entzian scheint dagegen zu mäandern, um dann auf dramatische Spitzen hinauszulaufen – zum Glück nicht ganz so nervenaufreibend wie die Pariser Stadtautobahn, mit der das Lied den Titel teilt.

„Viele Politiker wissen nicht, wie Musiker leben und verdienen“, sagt Marcussen-Wulff, der den guten Willen der Politik anerkennt. Hilfen kämen aber oftmals nicht an: „Ich möchte nicht auf die Tränendrüse drücken, aber für viele ist das prekär.“ So bittet die Band vor dem letzten Song, die Kunde der Soloselbstständigen zu verbreiten: Die hoffnungsvollen Klangwelten des „Anticipation Blues“ von Eike Wulfmeier, der selber am Piano der Fetten Hupe sitzt, beenden das Konzert nach einer Stunde. So steht am Ende Vorfreude: darauf, dass es bald wieder losgeht.

Von Lilean Buhl