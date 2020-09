Hannover

Es hat gedauert, bis die Stadt die Genehmigung erteilte, doch nun präsentiert das Chéz Heinz zusammen mit der Privatbrauerei Herrenhausen das „11. Große Internationale Hoffest“. 96 limitierte Tickets wurden für den Innenhof ausgelobt, das Hoffest ist bestuhlt und erfreulicherweise ausverkauft.

Kyles Tolone aus Göttingen eröffnen das Miniaturfestival. Eric und Daniel sind als Duo angereist, die Zuhörer erwartet eine spezielle Akustik-Darbietung ihrer Songs. Gitarreneffekte wie das E-Bow setzen die Beiden ebenso behänd ein wie ihre schönen, zweistimmigen Gesänge. Verträumt und sentimental, sensibel und folkig sind die elegischen Lieder.

Hohes Niveau unter den Künstlern

Das wuchtige Gegenteil davon bieten Devil May Care. Auch sie spielen ihre Emo-Songs akustisch. Ihre Band-Posen vertragen sich zwar nicht unbedingt mit ihren Westerngitarren, sympathisch und unterhaltsam ist die Band aus Würzburg allemal. Bei „All we have“ singen alle Zuschauer mit – in ihre Armbeuge. Das funktioniert gut, und dabei merkt man erst, wie viel Spucke man beim Singen so verteilt. Die vielen Mitsing- und Mitklatsch-Parts kommen gut bei den 100 Musikfans an. Fröhlich und freundlich, ein guter Act.

Es herrscht ein hohes Niveau unter den Künstlern, Live-Erfahrung und technische Raffinesse sind vorhanden. Go Go Gazelle stammen aus Augsburg. Sebastian, Gesang und Gitarre, Hutti (Schlagzeug) und Andreas am Bass füllen ihren deutschen Gitarren-Pop mit Up-tempo und Polka-Rhythmen: „Wir stehen für die neue Zeit“, singen sie selbstbewusst. Ein guter Gesang und eine gute Stimmung, das Trio begeistert mit Folklore und einem Friedenslied: „Legt die Waffen nieder“. Nach ihrem Auftritt müssen die Süddeutschen schleunigst aufbrechen, denn Sänger Sebastian muss am nächsten Tag in seiner Heimat die 5a in Englisch unterrichten.

Zum Abschied gibt’s den „Herri-Song“

Punkrock mit Promille: Ob Fat Belly aus Hannover ihre Attitüde auch akustisch rüberbringen können, ist ihnen selbst wohl nicht so klar. Die Melodic-Punker „beschweren“ zunächst sich beim Veranstalter über die professionellen Bands, die er ihnen vorgesetzt hat: „Unfair“, weil zu gut.

„Wir spielen nur, was wir geil finden; ihr seid uns egal“ – natürlich sind sie frech, und ihr Auftritt hat Licht und Schatten. Nicht immer auf den Punkt mäandern sie durch Coversongs und Eigenkompositionen. „All the small Things“ von Blink-182 hat nicht den Zug des Originals, „99 Red Balloons“ von Nena ist ein ironischer Ausreißer. „Eine E-Gitarre verzeiht, eine Akustik-Gitarre nicht“, erklär denn auch Gitarrist Stephan zu erklären.

Mit den Zugaben „Herri-Song“ und der Titelmelodie der TV-Serie „Friends“, beenden sie den schönen Festival-Tag im Heinz-Hof letztlich versöhnlich und stimmungsvoll.

Von Kai Schiering