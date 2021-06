Hannover

Zu den kuscheligsten Corona-konformen Konzerten des vergangenen Jahres gehörten die im Hof des Bei Chez Heinz in Limmer. Geboten wurden vor lokalpatriotischen 96 Sitzplätzen feine Akustikkonzerte von vorwiegend heimischen Bands. Am 24. Juni startet die neue Saison.

Zum Auftakt spielt der schwedische Weltenbummler Meadows seine schönen Singer-/Songwriter-Songs – an seiner Seite: die Leipziger Liedermacherin Karo Lynn. Am 3. Juli gibt es ein außergewöhnliches Paket: Die Bands GoDots, Devil May Care und Ducs – durchaus dafür bekannt, auch mal die elektrische Gitarre zu strapazieren – kommt zum „Aktustik Open Air“. Und am 15. Juli startet der erste von drei bisher geplanten „Hannover Acoustics“-Sessions mit Künstlerinnen und Künstlern aus der schönsten Stadt der Welt. Im Angebot ist ferner ei Jazz-Frühschoppen am 18. Juli ab 11 Uhr.

Mit Schreng Schreng & La La, Projekt des umtriebigen Jörkk Mechenbier (Love A, Trixsi) am 13. August und Der Schulz – auch bekannt als Unzucht-Frontmann Daniel Schulz sind auch zwei weit über Stadtgrenzen hinaus bekannte Musiker dabei. Das Programm wächst weiter. Die Bedingungen, unter denen die Konzerte stattfinden, passen sich der aktuellen Situation an: Konnten etwa zunächst nur ganze Tische reserviert werden, gibt es nun auch Einzeltickets.

