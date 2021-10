Hannover

Ein Abend mit Barbara Schöneberger ist wie eine Partie von gereiften Mädels der Kategorie „nicht mehr ganz frisch, aber immer gut drauf“ (O-Ton Schöneberger). Es wird gerne etwas länger und etwas lauter als erwartet. Schließlich heißt der Opening Song ihres Programms im hannoverschen Kuppelsaal: „Let’s get loud“. Die sehr gute Begleitband hilft da wacker mit.

Heranwachsenden Töchtern der Generation Sensibelchen könnte das alles peinlich und vor allem nicht korrekt genug sein, Männer sind nicht nur geduldet, sondern als bewundernde Zaungäste erbeten, sollten aber – in Maßen - tapfer sein.

Ausverkauft unter 2G

In früheren Zeiten, als man in Hotels noch Anmeldezettel ausfüllen musste, wäre Barbara Schöneberger bei der Frage nach dem Beruf gescheitert. Was die Allzweckwaffe der femininen Unterhaltung alles macht, wenn sie nicht Ehefrau und zweifache Mutter ist, passt in kein Kästchen eines Formulars: Sie ist (die Entertainerin, Talkshow-Gastgeberin, Moderatorin, Kolumnistin, Herausgeberin einer nach ihr benannten (und auch von ihr mitgestalteten) Zeitschrift, Podcasterin. Conferencière jeder (geschätzt) zweiten Gala – und dann jetzt sie auch noch. So nannte sie 2007 ihr Debütalbum. Und die Menschen bekommen von alledem nicht genug. In Hannover kamen zum ersten 2G-Konzert im Kuppelsaal rund 1200 Gäste, aber Schöneberger weiß: „halbleer ist das neue Ausverkauft.

Goldene Fledermaus

Ihr Auftrittskleid hat was von einer goldenen Fledermaus, wird von ihr als Folienkartoffel charakterisiert und taugt im vorderen oberen Bereich als Abstellfläche für Waffeln. Wenn sie in ihrem Song „Zu hässlich für München“ verkündet, sie müsse wohl nach Hannover ziehen, dann hat sie die Leute, aber die machen es ihr nicht schwer. Zum Dank dafür zieht sie zum ersten Finale nicht nur durchs Parkett, sondern lässt dabei auch Selfies machen.

Vier Kleider (in zwei Umziehpausen darf Mitsängerin Nathalie glänzen) gibt es zu bewundern oder zumindest zu bestaunen, alle irgendwo zwischen Kessheit und Karneval. Sie redet und spöttelt, auch gerne über sich, und sie singt: Und zwar professionell. Taylor Swifts „Shake it off“ kann sich hören lassen. Ihre Band auch. Vielleicht sollte die „Mutter Theresa des ESC“ beim nächsten Songwettbewerb nicht das Vorprogramm moderieren, sondern selbst auftreten. Zu mehr als einem der letzten drei Plätzen sollte es reichen.

Mörderische Pointen

Sie bleibt unpolitisch, auch wenn die Namen Merkel und Scholz fallen. Ihre Liedtexte sind verspielt und in Maßen versaut, wenn es um die Männer geht, die zu klein und zu schnell sind, aber die manchmal „es doch auch wollen“: den ruhigen stress- und sexfreien Abend auf der Couch. Selbst wenn es sexistisch anfängt wie „Gibt’s das auch in groß, gibt’s das auch in scharf“, dann bekommt der Song eine mörderische Pointe. Da könnte sie wie die jüngere Schwester von Bette Mittler sein.

Einmal wird sie ganz poetisch mit Joni Mitchells herbem Song „Both Sides Now“, den sie sehr ruhig, sehr in sich (und auf dem Bühnenboden) ruhend singt. Danach kommt wieder der Gute-Laune-Bär mit einem Hit-Medley, mit „Vielleicht wird’s ja schöner“ und dem Rausschmeißer (und Tourtitel) „Alles Gute und so weiter“.

Das nahmen die Fans nach zweidreiviertel Stunden gut gelaunt beim Wort. Draußen warteten wieder die Corona-Masken.

Von Rainer Wagner