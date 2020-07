Hannover-Band Jeremias: Mit „Alma“ durch Corona

Hannover

„Du packst den Süßstoff ein, ein Buch, ein Shirt, ein Hemd; mehr hab’ ich nicht von dir, jetzt bist du weg und wirst mir fremd“, singt Jerenias Heimbach. Es könnte kitschig sein und ist es nicht. Denn „Alma“, die zweite EP der hannoverschen Band Jeremias,dessen Schlüsselstück dieses Lied „Mit mir“ ist, ist ein Werk der Traurigkeit und Trennung, der Authentizität und deren Schönheit.

„Wir wollten noch mehr die Unmittelbarkeit des Gefühls“, sagt Heimbach: „Der Drang nach Ehrlichkeit war mehr da denn je.“ Schon auf dem Erstling, der EP „Du musst an den Frühling glauben“, fanden sich Texte von einer Offenheit, die naiv hätten sein können, wenn sie nicht so klug und wahr gewesen wären, untermalt von hinreißendem Indie-Funk.

Die Tour war „überwältigend“

Nun also „Alma“, erneut produziert von Tim Tautorat (Faber, AnnenMayKantereit), entstanden vor Corona und doch ein kleines Kunstwerk aus fünf Songs, die wie geschrieben scheinen für die Zeit der Pandemie, aus denen Traurigkeit tropft, Einsamkeit und Sehnen. Noch reduzierte im Klang. „Mit mir“ ist gleich das ungeschönte Demo, nur Heimbachs Stimme und Klavier. „Dieses unmittelbare Gefühl war so groß“, sagt er, „das konnte man nicht auf einer vollproduzierten Aufnahme widerspiegeln.“

Das Quartett im Schnitt 20-Jähriger ist auf dem besten Wege, eine große deutsche Band zu werden. Bis Ende Februar waren sie auf Deutschlandtour, 18 Shows, fast alle ausverkauft. „Überwältigend“ sei das gewesen, sagt Bassist Ben Hoffmann: „Man verdrängt es so schnell, gerade jetzt, aber es ist wirklichnunglaublich, dass Leute in München oder Leipzig, Stuttgart oder Hamburg so Bock drauf hatten, dass niemand mehr in die Clubs passte.“

„Es geht um den Track, den Song, um den Vibe“

Danach kamen die Aufnahmen – und dann der Lockdown. „Wir haben die Pause auch gebraucht“, sagt Hoffmann, und Heimbach ergänzt: „Wir haben wirklich Glück gehabt: Wir haben neue Inhalte, wir haben die EP, wir können uns wirtschaftlich über Wasser halten, weil wir die Tour spielen konnten.“ Und: Das Releasekonzert konnte noch bei der Autokultur gefeiert werden.

Es entstehen schon die nächsten neuen Songs. Es wird wohl wieder eine EP werden, passend zu heutigen Hörgewohnheiten: „Die Mehrheit hört keine Alben mehr, sondern Playlists. Es geht um den Track, den Song, um den Vibe.“

All die Wertschätzung rettet über den Corona-Sommer. „Jetzt wird es mit jedem Tag schmerzhafter, weil Tag für Tag ein Festival wegstirbt“, sagt Heimbach, und Hoffmann fügt hinzu: „Ich denke, dass die kulturelle Wertschätzung im nächsten Jahr viel größer sein wird.“ Du musst an den Frühling glauben, eine vielleicht kitschige Idee – und eine schöne.

Von Stefan Gohlisch