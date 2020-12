Hannover

Eine beginnt. Vielleicht zeichnet sie etwas aufs Blatt, malt, stickt oder collagiert und verschickt es mit der Post. Dann ist die nächste dran, fügt etwas hinzu und sendet das Bild an die Letzte im Bunde. Oft ist das Gemeinschaftsbild dann fertig, manchmal nicht. Dann geht es in die Ehrenrunde. Was aber am Ende herauskommt beim Künstlerinnenkollektiv „Nomdeplum“, ist ab heute in der hannoverschen Artothek zu sehen – und auch zu kaufen, eine Abweichung von deren eigentlichem Konzept.

Denn die Artothek ist an sich darauf spezialisiert, Kunst zu verleihen: Gegen einen Jahresbeitrag können Fördermitglieder sich immer neue Bilder und Objekte aus der Galerie in einem Hinterhaus in der List (Voßstraße 11a) mitnehmen und damit auf Zeit, ihre Privaträume schmücken. Die Schau von „Nomdeplum“ ist allerdings eine Verkaufsausstellung. Das ist einerseits von den Künstlerinnen so gewollt, andererseits der Situation geschuldet.

„Im ersten Lockdown hatten wir eineinhalb Monate lang geschlossen“, sagt Artothek-Betreiberin Anke Pauli: „Jetzt wollten wir auf Nummer sicher gehen.“ Denn unter den aktuellen Pandemiebestimmungen, die die Kultur zugunsten der Wirtschaft aufs Eis legt, dürfen reine Ausstellungshäuser nicht öffnen, kommerziell betriebene Galerien allerdings öffnen. Wie es bei Institutionen aussieht, die irgendwo dazwischenliegen, ist nicht näher ausdefiniert.

Der Ausstellungstitel, „Geisterökonomie“, dürfte jedenfalls eine gewitzte Anspielung auf die bizarre Situation sein. Wie überhaupt hintersinniger Humor das Schaffen von „Nomdeplum“ durchzieht. Joanna Schulte, Gaby Taplick und Meike Zopf, Meisterschülerinnen der hiesigen Hochschule und nun auf Hannover und Berlin verteilt, verhandeln in ihren Gemeinschaftsproduktionen alltägliche Themen.

117 dieser stets im Din-A-Format entstehenden Bilder sind bis 30. Januar zu sehen und erwerben. Da findet sich ein zerrissenes Foto von einem Paar unter einem Zeitungsausriss mit dem Wort „Herzbrechhotel“ und dem gestempelten Schriftzug „Aus der Serie der Wörter“, klingeln Telefone ins Leere oder besteht auch mal eine ganze Seite nur aus den Buchstaben „notext“.

Von Stefan Gohlisch