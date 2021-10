Hannover

Theodoros Boulgarides, Michèle Kiesewetter, Habil Kılıç, Mehmet Kubaşık, Abdurrahim Özüdoğru, Enver Şimşek, Süleyman Taşköprü, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar und Halit Yozgat. Zehn Namen sind es, die es auszusprechen gilt. Keith Bernhard Stonum muss zwischendurch innehalten. Ihm versagt, tief bewegt, die Stimme. Denn diese Namen, die er gerade am Kröpcke korrekt auszusprechen gelernt hat, sind die Namen der Mordopfer des rechtsextremen NSU.

„Takdir – die Anerkennung“ heißt die Performance der bildenden Künstlerin Ülkü Süngün. Murat Dikenci, Leiter der „Universen“ am Schauspiel Hannover, hat sie nach Hannover eingeladen, im Rahmen der bundesweiten Aktion „Kein Schlussstrich!“: 14 Theater erinnern über einen dreiwöchigen Zeitraum an die Untaten die NSU, vor allem aber der Opfer. Das Kröpcke ist mit Bedacht gewählt: Hier traf sich nachweislich der NSU.

Lesen Sie hier: NP-Interview mit Murat Dikenci

Ausstellung in Cumberland

Das temporäre Hör-Denkmal dient auch der symbolischen Rückeroberung dieses Ortes. Schon bei Süngüns zweitem Gast, der Schauspielerin Stella Hilb, sprechen die ersten Anwesenden die Namen mit. Zehn Namen, die für einen nur kleinen Teil der Opfer rechter Gewalt stehen. Die Dunkelziffer ahnt, wer die Fotoausstellung „Die Angehörigen“ im Cumberlandschen Treppenhaus besucht. Jasper Kettner & Ibrahim Arslan zeigen in so sensiblen wie respektvollen Porträts die Hinterbliebenen weiterer Ermordeter.

Lesen Sie hier: NSU – die „unverfälschten Einblicke“ des Hannoveraners Holger G.

Sensibel: Die Ausstellung „Die Angehörigen“ im Cumberlandschen Treppenhaus. Quelle: Nancy Heusel

Bis 6. November sollen die „Kein Schlussstrich!“-Aktionen das Schweigen brechen und Fragen aufwerfen, erklären Süngün und Dikenci: Was geschah in Hannover? Hätte der NSU in dieser Stadt verhindert werden können? Welche Rolle spielten Polizei, Justiz und auch die Teile der Presse, die jahrelang mit „Döner-Morden“ titelten und damit rassistisches Gedankengut zementierten?

Vor allem aber soll es um Gedenken gehen. Nur was sagbar ist, wird erinnert. Manchmal beginnt es mit der korrekten Aussprache. „Es ist so einfach“, sagt Stonum, „und es ist so kraftvoll.“

Von Stefan Gohlisch