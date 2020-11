Hannover

Nochmal Kultur, bevor der Vorhang für einen Monat fällt – auch im Pavillon sieht man die Sorgenfalten der Verantwortlichen noch von den billigen Plätzen aus. Immerhin ist es noch einmal voll (natürlich relativ), die Lüftung brummt, der Abstand stimmt. Und Abdelkarim ist da, Komödiant und Kabarettist aus Duisburg, jener „stadtgewordenen Ausländerbehörde“ tief im Westen, und liefert einen Standup-Abend, der politisch ist, obwohl kaum ein Parteikürzel fällt.

Lesen Sie hier: Christian Ehring: „Die Kultur stirbt einen stillen Tod“

Anzeige

Aus „der einzigen arabischen Großfamilie ohne Einfluss“ kommt Abdelkarim Zemhoute, seine Eltern sind Marokkaner, er ist in Bielefeld geboren – damit wäre auch das ständige „Woher kommst du wirklich?“ beantwortet, was jeder in Deutschland hört, der kein deutscher Tobi ist. Mit feinem Gespür manövriert sich der Comedian durch die Kulturschocks und den Alltagsrassismus, ohne trampelige Ethno-Kalauer: „Oha, die freiwillige Bürgerwehr hat was vorbereitet“, sagt er, als nach einem Gag im Saal laut eine Flasche umknallt.

„Banale Weisheiten muss man wiederholen“

Es gibt Geschichten, sagt Abdelkarim, die würden in Deutschland nur Einwandererkinder kennen. Racial Profiling einerseits – es ist bizarr, wie selbstverständlich er von andauernden Passkontrollen berichtet –, schrullige Familienanekdoten andererseits. Wie man etwa 2500 Kilometer nach Marokko im Auto zurücklegt, mit dem jüngsten Sohn im Kofferraum verstaut. Oder wie der Onkel, weil die Fernbedienung versagt hat, nachts um Eins seine Weste über den Fernseher wirft, um die Augen der Familie vor Schmuddelfilmchen zu schützen. „Bloß nicht versuchen, alles richtig zu machen“, ist Abdelkarims Devise, in der Erziehung und auch sonst.

Obwohl ihm von deutschen Tobis oft bescheinigt werde, wunderbares Deutsch zu sprechen, habe er mit der Jugend hat Verständnisprobleme. Die sagen „ Ok Ciao“ und „Du Hond“, „und die Jugend, nicht die Prediger, haben ‚Maschallah‘ in den Duden gebracht“. Zwischen Anekdoten und Observationsgags geht es fast zwei Stunden – vielleicht etwas zu lang ohne Pausen. „Banale Weisheiten muss man wiederholen“, erklärt er: dass bei uns das meiste gut laufe, vergesse man sonst leicht. „Wenn wir sicher bleiben, geht auch der November schnell vorüber“, ist sein hoffnungsfroher Abschied.

Von Lilean Buhl