Hannover

Hinaus in den Lärm der Stadt, endlich mal wieder Kunst machen, Kunst anschauen, Kunst erleben, Kunst verdammen oder von ihr berauscht zu werden. Der Kunstverein überwältigt ein weiteres Mal mit der Herbstausstellung in ihrer 89. Edition – was auch der Arbeit der strengen Jury zu verdanken ist.

Lebendiges Kulturdreieck

59. Positionen sind zu erleben, in diesem Jahr im verstärkten Maße auch im Außenraum – denn der Kunstverein bestückt verschiedene Ausstellungsorte zusätzliche in den Stadtteilen und vor allem das Kulturdreieck mit Oper und Schauspielhaus in maßgeblicher Weise. Und ist dadurch auch Teil des aktuellen Experimentierraumes.

Diese Leistungsschau der niedersächsischen Kunst, von Kunst, die in Niedersachsen entsteht, gleicht einer Wundertüte, in der alles drin ist – Malerei, Skulptur, Video, Digitales, Fotos, Witziges, Gänsehaut erzeugendes, Skurriles, Brutales, Anrührendes. Das verbindende Element: Egal, was man sich gerade rausgreift, es ist gut.

Künstlerlegende Neuenhausen

Dabei ist schon rein altersmäßig eine enorme Bandbreite aufgefächert. Da ist die 90-jährige Künstlerlegende Siegfried Neuenhausen, der seine „Pandemischen Collagen“ vorlegt – für die Kunst dran glauben musste, Denn Neuenhausen hat etliche seiner „Deutsch-Deutschen Blätter“ von 1989 zerschnitten und zu kraftvoll konturierten Großformaten neu zusammengesetzt.

Der 20-jährige Bela Bertram von Unit 404 steht für die jüngste Generation. Die Künstlergruppe hat im Ausstellungssatelliten „Keller III“ in der Nordstadt die Installation „Ein Haus, ein Pool“ aufgebaut und macht mit Planschbecken und Holographie auf Ressourcenverschwendung und Klimawandel aufmerksam.

Es wird politisch

Der politische Eingriff und Angriff mit künstlerischen Strategien ist eben auch dabei. Wenn die Kurdin Leyla Yenirce in ihrer „Hall of Fame“ eine Art Wohnzimmer-Heldenhalle getötete kurdische Kämpfer ehrt, die gegen den Islamischen Staats gekämpft hatten. Oder im Foyer des Opernhauses (auch das ist ein Ausstellungsort) Frenzy Höhne ihre heiter antikapitalistische Installation „Soll und Haben“ aufstellt – in der Chorsänger die idealistisch verbrämten Slogans von profitsüchtigen Unternehmen singen.

Bemerkenswert sind die wandhohen Grau-Erkundungen von Degenhard Andrulat von Fotos die in Venedig im wechselnden Hell-Dunkel seiner Hosentasche entstanden sind. Oder dieses riesige, haarige Ding in der langen Ausstellungshalle vom Collectif Grapain: eine Skulptur wie das Fell eines Yetis, das an eine düstere Zukunft gemahnen soll, in der Menschen keine Rolle auf der Erde mehr spielen.

Die nickende Künstler

Es fehlen einige namhafte Schwergewichte der Niedersächsischen Szene. Da aber die Jurysitzungen mindesten so geheim sind, wie das päpstliche Konklave, weiß man nicht, ob sie rausjuriert wurden oder sich gar nicht beworben hatte.

Auf jeden Fall ist Dieter Froelich dabei mit einer ironisch-nachdenklichen Arbeit über das Wesen des Künstlers heute. Sein „Selbstporträt mit Opferstock“ bittet um eine kleine Spende – ist die Münze gefallen, nickt der kleine Künstlerkopf zum Dank.

Von Henning Queren