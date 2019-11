5000 Fans feiern Fettes Brot in Hannover

Hannover

Fette Party mit Fettes Brot – die Hofnarren des deutschen Hip-Hops, Björn Beton, König Boris und Doc Renz, sind in der Stadt. Und ein bisschen Nostalgie ist auch mit dabei. Seit 1992 sind die Hamburger aus dem Pop-Geschäft nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder also, dass das Konzert in Hannover mit 5000 Fans schnell ausverkauft war.

Vor einem riesigen Banner mit Liebesäpfeln legen sie los, nach dem Intro mit „Ich liebe mich” fällt der Vorhang, und die Show geht in die Vollen, mit DJ Pauly, einem Schlagzeuger und zwei Musikern, die beherzt Tasten an Keyboards und Laptops drücken, aber auch zu Blasinstrumenten und Gitarren greifen.

Die Stimmung ist glänzend

Neon-Leuchtzeichen und Symbole, eine angemessene Lichtschau, der Sound ist fantastisch, die Stimmung ist glänzend. Und mit ihren Hits schiffern sich Fettes Brot erfolgreich durch den Abend. Auch wenn das Konzert in der Swiss-Life-Hall eine kleine Schwierigkeit offenbart: Es ist inzwischen nicht mehr 1996 – mit ihrem aktuellen Album „ Lovestory“ bringt das Trio ein Werk mit, das sich auch mit dem Altern in der Welt des Hip-Hops beschäftigt. Bei „Deine Mama”, bei dem Dokter Renz behänd Saxofon spielt, wird klar: Fettes Brot sind jetzt in einem Alter, in dem sie ihren jungen weiblichen Fans beibringen müssen, dass sie eigentlich auf deren Mütter stehen.

Innerhalb der Strophen teilen die Mittvierziger ihre Zeilen gerecht untereinander auf. Das Altbekannte funktioniert, das Neue ist manchmal noch etwas gewöhnungsbedürftig. Doch die Fans kennen auch das neunte Studio-Album auswendig, da braucht es wenig Animationen oder Ansprachen, die Hände in der Menge fliegen hoch und klatschen mit, Kopfnicken und Wippen, La Ola und Tanzen.

Die Nordlichter verbinden gerne eigene Songs mit Hits anderer Künstler. So endete „ Erdbeben” mit Klängen von Depeche Mode und „Schwule Mädchen” mit Prodigys „Firestarter”. Der hymnische Refrain „Hip Hop Hooray” von Naughty by Nature wird ebenfalls mit eingepflegt, zum Dank gibt es ein Handy-Lichtermeer vom Publikum.

Die Nostalgie-Tour funktioniert prächtig

Die Jungs sind sympathisch, vielseitig und humorvoll. Ihre Dialoge haben Timing, kleine Geschichten erheitern als perfekte Überleitungen. Musikalisch funktioniert die Nostalgie-Tour prächtig. Bei „ Erdbeben“ und „Schwule Mädchen“ fließen die Strophen herrlich leicht ineinander, bei „Jein“ zieht sich der Beat perfekt durch die Verse.

„Du driftest nach rechts” enthält eine Warnung vor eben jener Einstellung. Ihr Protestsong über Homophobie und Frauenfeindlichkeit ist „Schwule Mädchen“, sie rappen über den Mangel an Mitgefühl in „An Tagen wie diesen“, über Sexualisierungen bei „Bettina, zieh dir bitte etwas an“, Fettes Brot widmen sich eben auch ernsten Themen.

Jede Menge Klassiker und Stimmungslieder, ein toller, fast zweistündiger Gig wird mit „Kannste kommen” beendet, hier wird sogar noch Beethoven eingebaut. Bei Fettes Brot kann man auch nach mehr als 25 Jahren noch jede Menge Spaß haben.

Von Kai Schiering