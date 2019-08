Hannover

So sah er sich, wie immer nicht ganz ernst gemeint: als putziges Monster, als ein „Brückentier“ auf diesem Selbstporträt zwischen „Mensch und Mahler“, wie die Bildunterschrift verrät.

Hannes Malte Mahler war natürlich beides, Mensch und Maler. Und wie sehr er Mensch war, zeigt die aktuelle Ausstellung bei „feinkunst“: „Aus gegebenem Anlass. Quisquilien & Kram“. Was soviel heißt wie Nebensächlichkeiten und Sonstiges und sich durch eine leichte Ironie auszeichnet.

Hannes , der Kommunikator

Hier wird Hannes der Kommunikator gewürdigt – der mit gestalteten Postkarten, Pappen, Widmungen, Basteleien, Zeichnungen auf allen nur denkbaren Untergründen bis hin zum Kreissägeblatt und Rettungsring seine Freunde erfreute.

Kuratorin Birgit Streicher hat aus 650 Arbeiten 350 ausgewählt und sie entsprechend einer gewissen Wortartistik, die Hannes Malte Mahler auch auszeichnete, in eine Ordnung gebracht. Schlicht von A bis Z, von Architektur über Culinaria und Spooks bis zu X-mas, Yellow und Zigarren.

Reisen, Sex und Arbeit

Die Arbeiten umfassen das Menschliche, Allzumenschliche – mit den Zeichnungen kommentiert Mahler private und berufliche Ereignisse, es geht um pubertierende Kinder, feucht-fröhliche Gelage, Geburten, Küchenfeste, Konsumrausch, Umzüge, Studienerfahrungen, Reisen, Sex, Arbeit oder auch eine bestimmte Betroffenheit durch die Pleite des US-Lehman-Bankhauses.

Der Betrachter sollte schon ein wenig Zeit mitbringen, um sich in diesen wunderlichen Bilderkosmos hinreichend versenken zu können. Der zeichnerische Witz, der teils lakonische, teils elegante Strich erschließt sich auch trotz der verborgenen Anlässe. Wenn da der „Rohte Reiher“ rotweinnasig übers Papier tappst oder Batman und Robin in einem BMW-nahen Batmobil zu ihrem ersten Einsatz aufbrechen und durch das Seitenfenster nur gerade die Spitzen der Zipfelohren zu sehen sind – was auf die illegale Spritztour in Papas Dienstwagen anspielt.

Manche der Blätter kommen auch aus der Kunstaktion „Lieber Mahler zeichne mir ...“, bei der Kunstfreunde einen Wunsch äußern durften. Zum Beispiel nach einem treuen Ehemann – der dann mit dem Strick um den Hals an einer Astgabel baumelt. Es gibt viele knuffige Tiere und seltsame Wesen („Die Schliebitze“), kleine Ferkeleien und hintersinnige Wortspiele auf Wurstpappen („ Sudan und Gomera“).

Unbändige Kreativität erstaut immer aufs Neue

Das alles wirkt wie eine Wundertüte, die aufploppt und Unmengen Flitter in die triste Gegenwart streut: Die unbändige Kreativität des vor zwei Jahren so tragisch gestorbenen Künstlers erstaunt immer wieder aufs Neue. Eine Kreativität, der er wie hier auch für die Freundschaft einsetzte – denn die ganzen Blätter, die Zeichnungen, kleinen Skulpturen und Objekte hat er enorm freigiebig den Menschen übereignet, die er mochte.

Eröffnung, Freitag ab 19 Uhr ( feinkunst e.V., Roscherstraße 5). Bis 25. Oktober.

Von Henning Queren