Die irritierenden Kinderwelten der Hanna Nitsch

Hannover

Es sind Bilder von teils morbider Schönheit, mit denen Hanna Nitsch die Kunstwelt begeistert, Ausdruckswelten, die man üblicherweise nicht mit der SPD verbindet. Die aber gleichwohl preiswürdig sind – und so hat die 46-jährige Künstlerin gestern den Kunstpreis der SPD-Landtagsfraktion erhalten.

Kindergesichter, Selbstporträts, grelle, teils verstörende Farbigkeit aber auch mächtige Posen („Großer Wurf 1“), Referenzen an die Kunst der Gegenwart – das Werk ist ziemlich facettenreich – und so sieht es auch die Jury, die im Auftrag der Fraktion gearbeitet hat.

Ausgezeichnet: SPD-Kunstpreisträgerin Hanna Nitsch (von links), SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder und Lienhard von Monkiewitsch aus der Jury. Quelle: Franson

„Ihre Werke ziehen uns direkt in ihren Bann und erzeugen eine wechselseitige Symbiose aus Faszination und Irritation“, so Johanne Modder, die SPD-Fraktionsvorsitzende.

„Jedes ihrer Bilder ist eine spannende Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Werk und Betrachter, der Rolle des Individuums sowie der Fragilität menschlichen Daseins.“

Töchter der Künstlerin zentrale Motive

Und das findet Hanna Nitsch immer wieder bei ihren drei Töchtern – deren Porträts zentrale Motive sind, die in Reihe wie ein künstlerisches Langzeitpsychogramm wirken.

Hanna Nitsch ist in Freiburg geboren, hat in Braunschweig studiert und durch die Galerie Drees eine besondere Beziehung zu Hannover – Galerist Robert Drees hatte die Künstlerin schon vor mehr als zehn Jahren für sich entdeckt und in bemerkenswerten Einzelausstellungen (2008 mit ihren Kinderporträts und 2017 mit neuen Arbeiten) präsentiert.

Preis 1988 von Gerhard Schröder ins Leben gerufen

Hanna Nitsch ist die mittlerweile 31. Trägerin des Kunstpreises der SPD-Landtagsfraktion, der seit dem Jahr 1988 ausgelobt wird. Der mit 5500 Euro dotierte Preis wurde seinerzeit vom früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden und späteren Bundeskanzler Gerhard Schröder gemeinsam mit dem früheren SPD-Fraktionsgeschäftsführer Reinhard Scheibe ins Leben gerufen.

Von Henning Queren