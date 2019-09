„Hamed und Sherifa“ lässt Männer unter sich

Hannover

In Kinderopern werden die großen Autoritätsfiguren der klassischen Stoffe gern zu Hallodris gemacht – schließlich sind Luftikusse, die nicht merken, dass sie welche sind, immer lustig.

König Hamed (Tenor Tobias Hechler) aus Zad Moultakas „Hamed und Sharifa“ ist so ein Wichtigtuer: Er regiert ein großes Königreich und trägt eine fesche Krone, doch als nach er nach sieben Jahren Eroberungen in fernen Ländern nach Hause kommt, ist seine Geliebte mit einem anderen zugange.

Machtwort vom Musikalischen Leiter

„Alle Frauen raus!“, singt der Gehörnte darauf erbost: „Raus aus dem Königreich!“ Die Untertanen bibbern: „Jede Freundin, jede Oma?“ Die Antwort ist ja; viele Dutzend rosa Stöckelschuhe werden mit großen Besen an die Seite gefegt, nur Hameds Mama darf bleiben.

Sogar die Kontrabassistin und alle Zuschauerinnen will Hamed loswerden: „Sie haben ihre Karten leider umsonst gekauft“, sagt er in den Saal. Erst nach einem Machtwort vom musikalischen Leiter Cameron Burns dürfen sie bleiben.

Ein Männerstaat also, in dieser feschen Neufassung eines alten, nahöstlichen Märchens, was seine Premiere vormittags im Ballhof Eins feiert und Jung und Alt zum Lachen bringt – mit leichtfüßigem Gesang über Stöckelschuhe und Fußball und einer melodiösen, transkulturellen Orchestrierung aus Oboe, Fagott, und arabischer Perkussion.

Prüfungen der Männlichkeit

Nur drei Darsteller und eine simple Kulisse aus gelber Latexwand und von der Decke hängenden Bindfäden braucht Rahel Thiel in ihrer Inszenierung der Parabel: Denn natürlich lassen die Frauen diese Sippenhaft nicht auf sich sitzen.

Prinzessin Sherifa (Bariton Darwin Prakash) macht sich – in einem prächtig-silbernen Gewand als Prinz Sherif verkleidet – auf, um den Despoten auf die Probe zu stellen. Der rennt, sogleich verliebt, zur Mama (Countertenor Aljoscha Lennert), die Sherifa vier Prüfungen ihrer Männlichkeit auferlegt: mit überraschenden Resultaten, die König Hamed tief in die Krise stürzen. Zum Glück nicht lange: „Liebe ist zu zweit viel besser als allein“, singt das Ensemble am Ende – und bekommt einen langen Premierenapplaus.

Mehr Informationen über das Stück finden Sie hier.

Von Lilean Buhl