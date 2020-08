Hannover

Im Swingerclub des ehemaligen Pornostars laufen die Scorpions, „Wind of Change“. Die Kommissare Marjaleena Mikkola und Hans Hardenberg hat es dorthin verschlagen, weil sie ein ungeheuerliches Verbrechen aufzuklären haben, von dessen ganzem Ausmaß sie zu dem Zeitpunkt noch nichts ahnen. „Der Tote vom Steintor“ war der Anfang, und die Spuren reichen vom Rotlicht bis zu Hannovers High Society. Der erzählerische Bogen wiederum, den das hannoversche Autorenpaar Ulrike Gerold und Wolfram Hänel schlagen, reicht von kapitalistischer Dekadenz bis zum Elend der Flüchtenden.

Ein etwas anderer Regionalkrimi, und der begann mit der Lust auf etwas anderes Personal: „Wir wollten keinen durchgeknallten Kommissar haben, und wir wollten keinen Psychopathen haben“, erzählt Gerold, eine Abkehr von den typischen Zutaten deutscher Erfolgsthriller. So entstanden Mikkola und Hardenberg: „ein Paar, das sich nicht bekämpft und gut miteinander klarkommt“ – so wie Gerold und Hänel selbst, die seit Jahrzehnten nicht nur Tisch und Bett und Schreibarbeit.

Anzeige

Ketchup und Karate

Man kann sie in ihren Protagonisten wiedererkennen. „Es hat eine diebische Freude gemacht, sich vorzustellen, wir wären das“, sagt Hänel. Auch ihr Häuschen findet sich in dem Buch wieder, und sogar Hund „Dusty“, tierischer Kinderbuchhelden des Paares und dem eigenen Haustier nachempfunden, hat einen Auftritt. Schräge Figuren vervollständigen das Personal wie der Gerichtsmediziner und Ex-Punk Sommerfeld oder die Polizisten mit den Spitznamen Bonnie und Clyde, die bei aller Untätigkeit immer genau dort auftauchen, wo sie gebraucht werden.

Weitere NP+ Artikel

Letztere sind den Figuren Ketchup und Karate der schwedischen Krimiautoren Maj Sjöwall und Per Wahlöö, erklärten Vorbildern von Gerold und Hänel. Und hier wie dort dienen die Figuren als Aufmunterung in einem düsteren Plot, der durchaus an die Nieren gehen kann.

Lesen Sie hier: Wolfram Hänels fantastische Familiengeschichte

Kämpfe auf Leben und Tod

Denn jener Tote vom Steintor, ein so erfolgreicher wie zwielichtiger Immobilienmakler, Teil der Maschsee-Connection, dessen Leiche bei den Ricklinger Kiesteichen gefunden wird, setzt bloß eine Handlung in Gang, an dessen Ende die Ermittler auf brutale Kämpfe auf Leben und Tod stoßen: Flüchtlingskinder, die sich zum Vergnügen Reicher und Schöner zu Tode prügeln müssen.

„Es gibt Straßenkinder in Deutschland, es gibt Flüchtlingskinder in diesem Land, die niemanden haben, und wenn die nicht wieder in ihrem Heim auftauchen, kratzt das niemanden“, sagt Hänel. Und Gerold ergänzt: „Wir dachten uns, es muss doch möglich die Leser durch eine Überspitzung ein bisschen zum Aufwachen zu bekommen.“ Also ließen sich die beiden von einem befreundeten Aktivisten der Hilfsorganisation Cadus erzählen, unter welch brutalen Bedingungen Minderjährige aus Syrien nach Deutschland fliehen.

Lesen Sie hier: Hänel und Gerold zwischen Fakt und Fiktion

Finale im Schlachthof

Und weil Gerold und Hänel überzeugte Vegetarier sind, findet das große Finale in einem ekligen Schlachthof statt. Viel Stoff für einen Krimi, manchmal fast zu viel, aber souverän und spannend zusammengeführt

Vielen Verlagen war das Thema zu heikel. Emons griff schließlich zu – stellte aber als Bedingung, den Krimi, der zuvor lokal nicht zugeordnet war, in Hannover anzusiedeln. „Das passte gut“, sagt Gerold. Viele bekannte Orte waren ohnehin Vorbild für die Schauplätze des Romans. Jetzt sind sie zum Vergnügen hannoverscher Leser kenntlich gemacht. Und im Swingerclub läuft „Wind of Change“.

Ulrike Gerold, Wolfram Hänel: „Der Tote vom Steintor“. Emons, 288 Seiten, 13 Euro. Ihren Roman stellen die beiden am 23. August ab 19 Uhr beim Hörfestival im Georgengarten vor.

Von Stefan Gohlisch