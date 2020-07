Hannover

„Wir haben eine Menge Musik verloren“, sagt Andrew Manze mit Blick auf die Corona-Krise. Stimmt – doch der Chefdirigent der NDR-Radiophilharmonie ist mit seiner Truppe nicht in den Großen Sendesaal gekommen, um Trauerarbeit zu leisten. Vielmehr gilt es, beim Abschlusskonzert der Reihe „Willkommen zurück!“ trotz aller widrigen Umstände etwas Symphonisches zu präsentieren, genauer gesagt: Gustav Mahlers 4., wenngleich in verkleinerter Besetzung.

Das ist nicht neu. Unter anderem gibt es ein entsprechendes Arrangement von Arnold Schönberg; das hier vorgestellte hat Klaus Simon 2007 geschrieben. Und Manze sieht in dieser Reduktion auf 30 Musiker durchaus auch einen Reiz, gleichsam eine Konzentration auf die Essenz des Werks.

Klangliche Delikatesse und Behaglichkeit

Tatsächlich klingt alles sehr klar, wozu die neue Bühnenakustik im Großen Sendesaal ihren Teil beitragen mag. Ein paar Einschränkungen kann man gleichwohl machen. Klarheit ist das eine, Ausgewogenheit das andere – und die ist im ersten Satz bei den Bläsern nicht immer gegeben, wo es mal hier, mal da zu kleinen Überakzentuierungen kommt.

Etwas mehr Spannung wiederum wäre in der Folge wünschenswert. Doch der zweite Satz wirkt nicht angemessen spukhaft, wenngleich der Schluss eine Punktlandung darstellt, und der dritte entfaltet sich gar zu breit, er verleitet trotz aller klanglichen Delikatesse ein wenig zum zwischenzeitlichen Abschalten.

Man könnte den Vortrag auch „sehr behaglich“ nennen, aber eben diese Bezeichnung hat Mahler für das Finale vorgesehen. Das dann, dieser Abend hat offenbar seine eigenen Gesetze, besonders dynamisch verläuft.

Das richtige Maß an Emotionen

Daran hat Ania Vegry entscheidenden Anteil. Die Sopranistin, von 2007 bis 2019 Mitglied des hannoverschen Opernensembles, zeigt bei ihrer Interpretation von „Wir genießen die himmlischen Freuden“ gewohnte Qualitäten: Da ist nichts aufgesetzt oder bemüht, die Sängerin erwischt das richtige Maß an Emotionen, ohne darüber die Unmittelbarkeit aus den Augen zu verlieren. Leider verschwindet ihre Stimme immer mal wieder für einige Momente hinter den Instrumenten – die Balance ist an diesem Abend nicht wirklich ausgereift.

Kleine Mängel sind also zu verzeichnen, viel Beifall gibt es dennoch. Und unter dem Strich waren die vier ausverkauften Konzerte der Reihe „Willkommen zurück!“ vor jeweils gut 200 Besuchern ein Erfolg – sie boten so manchen Höhepunkt – und stellten auf jeden Fall Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten dar.

Von Jörg Worat