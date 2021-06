Hannover

Monatelang war Ruhe, keine Konzerte, wie man sie kannte, lähmende Stille auf den Bühnen. Es ist Zeit nach vorne zu blicken: Mitten in der ausgehenden Pandemie kündigen Hannover Concerts als örtlicher Veranstalter und die Konzertagentur Live Nation einen Kracher für 2022 an: Am 15. Juli spielen Guns n’ Roses in der HDI-Arena, ein Zusatzkonzert ihrer „Not in this Lifetime“-Tournee.

Die umfasste bisher weltweit 160 Shows. 5,5 Millionen Fans wollten die Band mit den Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan sehen. 2022 geht es nun erneut nach Europa. In Deutschland steht neben Hannover noch eine weitere Show in München am 8. Juli auf dem Programm.

Zeit zurück zu blicken: Bei hannoverschen Konzertgängern knüpfen sich zwei legendäre Auftritte an die US-amerikanische Band. 1992 spielten sie im damaligen Niedersachsenstadion, 2017, beinahe ein Vierteljahrhundert später, auf dem Messegelände, und zwei Konzerte einer Band von so unterschiedlicher Güte waren selten zu erleben.

Berüchtigt: Das Hannover-Konzert 1992

Denn an jenem 3. Juni 1992 war die Band schlecht drauf, eigentlich auf der Höhe ihres Ruhms, mit dem Doppelalbum „Use Your Illusion“ und Hits wie „Don’t Cry“ und dem Dylan-Cover „Knockin’ on Heaven’s Door“ im Schlepptau, doch man sah schon die späteren Bruchstellen aus Eitelkeit und Egos. Die 55.000 Menschen waren gut drauf, angeheizt durch die Vorbands – heute kaum vorstellbar, weil ihrerseits Legenden – Soundgarden und Faith No More.

Im alten Stadion: Guns n’ Roses 1992 in Hannover. Quelle: Andre Spolvint

Doch es dauerte ewig, bis die Hauptband überhaupt auf die Bühne kam und lustlos ihr Programm runterspielte. Zeitweise hockte sich Rose an den Bühnenrand auf eine Monitorbox und nölte ins Mikrofon. Der Sound war lausig, die Stimmung mies. Ein Jahr später erschien mit „The Spaghetti Incident?“ ein Album mit Cover-Versionen, und dann war 15 Jahre Sendepause. Nie im Leben werde man wieder in der Originalbesetzung zusammenspielen.

Unvergesslich: Das Hannover-Konzert 2017

„Not in this Lifetime“ hieß dann auch selbstironisch die Tour, die Guns n’ Roses am 22. Juni 2017 wieder nach Hannover führte. Es wurde ein Konzert wie Weltuntergang und Wiederauferstehung. Schon den ganzen Tag hatten sich Gewitter angekündigt. Gegen 21 Uhr, gerade mal eine halbe Stunde nach Konzertbeginn war es so weit: Land unter in Hannover, Evakuierung der 75.000 Menschen in die umliegenden Messehallen. Hektik hinter den Kulissen. Und eine Feuerprobe für den Verantwortlichen, den nicht lange vorher zum Hannover-Concerts-Geschäftsführer aufgestiegenen Nico Röger. Der Abend werde ihm „definitiv mein Leben lang im Gedächtnis bleiben“, sagte er später im NP-Interview.

Wolkenbruch: Fans bei dem Guns-n’-Roses Konzert 2017 in Hannover. Quelle: Nancy Heusel

In Absprache mit der Stadt wurde die Sperrstunde (eigentlich 23 Uhr) aufgehoben: In Hannover waren Auto- und öffentlicher Nahverkehr völlig zusammengebrochen. Noch mehr Menschen auf den Straßen hätte die Infrastruktur einfach nicht mehr verkraftet. Dann lieber abwarten und Regeln dehnen.

Um 22.25 Uhr ging es endlich weiter. Und Guns n’ Roses spielten eines jener Konzerte, die man nicht mehr vergisst. Drei Stunden lang, mit ungeheurer Spielfreude, allen Hits und AC/DC-Gitarrist Angus Young als Stargast. Als es vorbei war, witzelte Axl Rose: „Turned out to be a nice Evening, eh?“: Wurde noch ein netter Abend, oder? Und die NP schrieb: „Der Mann ist ein Meister der Untertreibung. Es war unvergesslich.“

Vorverkauf startet

Konzerte von Guns n’ Roses in Hannover sind also besonders. Das kommende ist es schon, bevor es überhaupt stattfindet: als wichtige Marke auf dem Weg zurück in die Normalität.

Der reguläre Kartenverkauf startet bereits diese Woche, am 18. Juni um 10 Uhr. Bereits vorher gibt es die inzwischen branchenüblichen „Presales“: ab 15. Juni, 10 Uhr, für den Fanclub, ab 16. Juni, 10 Uhr, die „Pro Tickets“ von PayPal, Samsung und Magenta-Music, ab 17. Juni, 10 Uhr, der „Ticketmaster Presale“. Über die Preise ist noch nichts bekannt.

Von Stefan Gohlisch