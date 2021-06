Hannover

Endlich wieder auf ein großes Konzert freuen – gemeinsam mit Zehntausenden Rockmusik der gehobenen Güteklasse genießen: Am Freitag (18. Juni) um 10 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf für das Konzert von Guns N’Roses in der HDI-Arena am 15. Juli 2022 – ein Zusatzkonzert ihrer „Not in this Lifetime“-Tournee.

Die Preise liegen zwischen 86,15 und 160,90 Euro (Front of Stage). Die Stehplatz-Tickets im Innenraum liegen bei 109,15 Euro.

„Da ist definitiv Druck drauf“

Die Presales mit den speziellen hochpreisigen Fan-Angeboten sind abgeschlossen – und jeder kommt an die Karten. „Die Zahlen waren schon sehr gut, die Nachfrage war groß“, so Nico Röger, Chef von Hannover Concerts. „Da ist definitiv Druck drauf.“ Karten gebe es noch in allen Kategorien.

Das dürfte auch daran liegen, dass dies als eines der ersten richtig großen Konzerte im kommenden Jahr in den Vorverkauf geht. Man sichert sich jetzt eine Karte und freut sich auf ein echtes Sommer-Highlight – und hofft, dann ein wie auch immer geartetes Ende der Corona-Pandemie mit Songs wie „You Could Be Mine“ oder „November Rain“ zu feiern.

Neben Hannover geht’s auch nach München

„Die Band wird eine Setlist bieten mit allem, was die Fans begehren“, so Röger, und das Konzert werde lang sein. Die lange Unterbrechung würde wohl auch dafür sorgen, dass bei der Bühnenshow nachgelegt wird. Mit anderen Worten: eine riesige Rockshow mit ausreichend Pyrotechnik und ganz, ganz viel Musik.

Die Tour umfasste bisher weltweit 160 Shows. 5,5 Millionen Fans wollten die Band mit den Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan sehen. 2022 geht es nun erneut nach Europa. In Deutschland steht neben Hannover noch eine weitere Show in München am 8. Juli auf dem Programm.

Der Vorverkauf für das Konzert startet heute um 10 Uhr. Karten gibt es zum Beispiel im NP-Ticketshop untertickets.neuepresse.de.

Von Henning Queren