Die 80er Jahre in Hannover: Die Neue Deutsche Welle prägte die Leinemetropole, doch die Szene hatte noch mehr zu bieten – wie Miss-Wahlen und skurrile Event-Shows in den Clubs und Diskotheken der Innenstadt. Die Ausstellung „Wilde Zeiten“ vom hannoverschen Fotografen Burkhardt ED Rump in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik beleuchtet genau diese Jahre. Und so gerät der Fototalk zu mehr als einer Zeitreise.

Die Ausstellung ist ein voller Erfolg: Nach drei Wochen wurden schon mehr als 2400 Besucher gezählt, die Neugier auf die einzigartige Ära ist ungebrochen. Rolf Nobel, Vorsitzender des Trägervereins der GaF, moderiert den Abend. Nobel spricht die fehlende Political Correctness an, denn einige Fotos zeigen Miss-Busen-Wahlen, andere Witz-Veranstaltungen mit Kleinwüchsigen oder ein Schlamm-Catchen der Frauen. Der Gründer des Elaste Magazins aus Hannover, Thomas Elsner (er arbeitete später für die deutsche „Vogue“ in München): „Es waren lebendige Zeiten. Burkhardt fotografierte damals alles, aber führte niemanden vor.“

Lesen Sie hier: GaF in der Eisfabrik zeigt Hannovers „Wilde Zeiten“

Die 80er auf der Überholspur

Gut 100 Zuhörer lauschen dem 70-Minuten-Talk, im Publikum sitzen viele Zeitzeugen, und die Gäste sind so vielfältig wie die Motive auf Rumps Bildern. Bodo Linnemann, Clubchef des Casa Blanca, erinnert sich: „Die 70er waren schon sensationell, die 80er auf der Überholspur“. 37 Jahre Disco-Karriere hat er hinter sich, und „warum so viele Promis zu uns gekommen sind, weiß ich auch nicht“.

Lesen Sie hier: Bodo Linnemann: Hannovers ewiger Kultwirt wird 80

Eine der führenden New-Wave-Bands der Stadt waren Bärchen und die Milchbubis (und „Jung kaputt spart Altersheime“ ihr Hit). Anette Simons, die damalige Sängerin, glaubt an die wilden Zeiten und daran, dass die Jugend so etwas braucht. Wenn sie die Bilder sieht, ist sie stolz auf ihr altes Hannover: „Wild war es, wenn das Licht aus war.“ „Gehörte das Sichbetrinken zum Punk dazu?“ „Ja“, lautet ihr schlichtes Resümee.

Fotografie als Eintrittskarte ins Nachtleben

Musikjournalist Hollow Skai durfte nie zu Linnemann in die Disko, aber „Burkhardt hat alle Fraktionen wunderbar eingefangen. Die Punks, die Popper und die Schwulen“. Skai spricht von der Punkszene der Stadt: „Die zentrale Parole war No Future, und viele sind dabei auf der Strecke geblieben.“ Der ehemalige Produzent des No-Fun-Records-Plattenlabels weiß: „Wir sind damals aus dem bürgerlichen Alltag ausgestiegen.“ Und mit dem Einstieg der Major-Musik-Labels ging 1982 das Geschäft kaputt.

Burkhardt ED Rump freut sich, dass so viele Interessierte an einem verregneten Mittwochabend in die Eisfabrik gekommen sind. „Im Großen und Ganzen habe ich die Stadt als Schmelztiegel der Kulturen erlebt.“ Und auf die Frage „Warum hast du das gemacht?“ antwortet er: „Fotografie war für mich ein Medium, wo man sinnvoll gestalten kann. Auch die eigene Freizeit. Und es war für mich die Eintrittskarte in die Clubs.“

Von mehr als 20.000 Arbeiten hat er 6000 eingescannt. Sein Katalog ist riesig, und die Ausstellung ist die erste umfassende Präsentation seiner Arbeiten über die Hannover-Szene. Und dass diese heute zu einem Klassentreffen der 80er-Jahre geworden ist, gefällt ihm am besten.

Die Ausstellung „Wilde Zeiten“ läuft noch bis zum 3. Oktober 2021 in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik in der Südstadt (Seilerstraße 15d).

Von Kai Schiering