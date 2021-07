Großer Applaus für das Kleine Bühnen-Fest in Herrenhausen

Hannover

Desimo will nur mal gucken. Rechts von der Bühne an der Graft von Herrenhausen taucht er auf. Applaus. „Es geht doch noch gar nicht los“, sagt er da: „Ich will nur mal das Publikum sehen – ich glaube, es ist gut gelaunt.“ Und das ist das Publikum in der Tat, und dann geht es doch los, das „Kleine Bühnen-Fest“ in Herrenhausen.

Drei Bühnen parallel, jeweils vier Künstler und Acts darauf, zwei Vorstellungen pro Tag bis zum 26. Juli, mit wöchentlich wechselndem Programm, wobei das Publikum – je 250 Personen – unter Einhaltung der Hygienestandards bei einer Bühne bleibt: So sieht sie aus, die Alternative zum Kleinen Fest im Großen Garten, das 2021 wie im Vorjahr der Pandemie zum Opfer fällt. 132 Veranstaltungen standen insgesamt auf dem Plan, wobei bislang vier – beim „Feuerwerk der Turnkunst“ im Gartentheater dem Regen zu Opfer und ausfielen. Am Premierentag der Mix-Shows hält das Wetter.

Böhlmann ist „total happy“

„Ich bin total happy“, sagt Organisator Harald Böhlmann, der Mann mit dem Zylinder, der Publikumslieblinge aus den Vorjahren geladen hat: „Die größte Freude ist, dass wir veranstalten können. Und dazu gehört auch dass das Publikum wieder da ist und dass wir die Künstler beisammen haben.“ Das nämlich sei gar nicht so einfach gewesen: Die artistischen Jambo Brothers aus Kenia zum Beispiel hätten erst in der Vorwoche ihre endgültige Zusage für ihre Visa bekommen.

Info Kein Kleines Fest im Großen Garten und kein „Best of Kleines Fest“ nur im Gartentheater wie im Vorjahr: 132 Vorstellungen laufen in diesem Jahr auf gleich drei Bühnen unter dem Titel „Kleines Bühnen-Fest“. In der ersten Woche war – nur im Gartentheater – das „Feuerwerk der Turnkunst“ zu sehen. Nun sind bis 26. Juli die Kleinkünstler, Komiker und Artisten mit wechselnden Programmen dran. Die 33.000 Karten waren im Nu weg. weil die Nachfrage bei weitem das Angebot überstieg. Für Besucher bei der derzeitigen Witterung nicht unwichtig: Unter der Telefonnummer 0511/16 84 41 11 gibt es jeweils ab 15 Uhr Wetterprognosen, ob die Veranstaltungen des Tages stattfinden können. Die Nummer steht auch auf den Eintrittskarten.

Nun beschließen sie im Gartentheater den Abend und begeistern mit ihrer federleichten und doch kraftstrotzenden Akrobatik, bewältigen eine Springseil-Nummer noch im Sitzen und im Handstand, werden für eine Besucherin zu Blumenkavalieren im sportlichen Clinch.

Gurkenbanane und Brehms Tierleben

Natürlich ist Frans, der Clown mit der Gurkenbanane, auch wieder dabei, und begrüßt vorab die Besucher. Und das Duo Panama Red verabschiedet sie in den Abend. Und zwischendurch? Übernehmen drei Künstler übernehmen die Moderation auf den Bühnen. Auf der Festwiese ist das Improvisationskomiker Sascha Korf, der sich erst einmal über die Uefa echauffiert: „Da packen die 40.000 Menschen in die Stadien in London und St. Petersburg und verbieten die Regenbogenfahne.“ Da lobe er sich doch Veranstaltungen wie das Kleine Fest.

Zur Galerie In der ersten Woche des coronakonformen Kleinkunstspektakels begrüßte Organisator Harald Böhlmann Publikumslieblinge wie Desimo, Jan Logemann und die Jambo Brothers.

Bald kreisen die Helikoptereltern über seiner Bühne: Klavierkabarettist William Wahl dichtet Abbas „Chiquitita“ in „Schicke Kita“ um. Juggling Tango begeistern mit ihrer Mixtur aus Tanz und Jonglage, und das Comedy-Duo Helge und das Udo präsentiert seine ganz spezielle Ausgabe von Brehms Tierleben – wenn Udo als Lama balzt, geht frau vorsichtshalber in Deckung.

Wunderkiste des Irrwitzes

Ein-Rad-Comedy, Kabarette und Chaosmagie mit den Farellos, Fatih Çevikkollu und Siegfried & Joy bei Desimo am der Graft, und im Gartentheater präsentiert die sehr hanseatische Handpuppe Herr Momsen außer den Jambo Brothers Musikcomedy mit dezenter Publikumsbeschimpfung von Leyers & Wagner sowie weltbeste Kartentricks von Jan Logemann. Die Mischung stimmt, wie eigentlich immer beim Kleinen Fest. Man darf diesmal halt nur nicht von Bühne zu Bühne flanieren.

Sei’s drum: „Es ist Wahnsinn, dass man das nach achteinhalb Monaten Pause wieder machen darf“, erzählt Korf zwischen seinen Auftritten: „Mir haben die Menschen gefehlt.“ Und offenbar umgekehrt: Der Jubel an allen drei Bühnen ist groß. Das beste Bild ist vielleicht Logemanns so bizarrer und urkomischer „Zauberkoffer der Pandora“, die er öffnete: der Große Garten ist endlich wieder eine Wunderkiste des Irrwitzes.

Von Stefan Gohlisch