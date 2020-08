Gregory Porter über sein neues Album, Trumps Amerika und den Corona-Tod seines Bruders

Hannover

Eigentlich hätte sein neues Album „All Rise“ im Frühjahr erscheinen sollen, wegen Corona wurde die Veröffentlichung auf den Spätsommer verschoben. Am 28. August kommt die Platte von Grammy-Preisträger Gregory Porter nun in den Handel. Die NP hat mit dem Ausnahmesänger über die neuen Songs, das Fliegen und die Corona-Pandemie gesprochen, die seinen Bruder Lloyd das Leben genommen hat.

Herr Porter, „ Concorde“ heißt der erste Song auf Ihrem neuen Album „All Rise“. Würden Sie gerne fliegen können?

Anzeige

Das Erste, was kleine Mädchen und Jungs wahrscheinlich machen wollen, ist fliegen. Und herausfinden, was sich da oben hinter den Sternen verbirgt. Also, ja, ich würde mich freuen, wenn ich es könnte. So lange ich gut wieder nach Hause komme und weich lande (lacht).

Weitere NP+ Artikel

Vater und Sohn: Der kleine Demyan Porter spielt die Hauptrolle im Musikvideo zu Gregory Porters Song „Concorde“. Quelle: Instagram

Im Video ist ein Junge zu sehen, der in Gedanken im Weltraum versinkt. Wovon haben Sie als Kind geträumt?

Auf meinem letzten selbstgeschriebenen Album hatte ich einen Song darüber, „Day Dream“. An einer Stelle heißt es „If he folds his legs a certain way he can fly/Told his cousins to watch him as he tried“ (deutsch: „Wenn er seine Beine auf eine bestimmte Art und Weise faltet, kann er fliegen/Sagte seinen Cousins, sie sollten ihn bei seinem Versuch beobachten“, die Redaktion). Früher habe ich geträumt, dass ich – wenn ich meine Beine überschlage – fliegen kann. Als ich wach geworden bin, habe ich versucht, meine Beine so wie in dem Traum zu überschlagen (lacht). Meinem Bruder habe ich gesagt: „Ich weiß, dass ich fliegen kann. Ich muss nur meine Beine in die richtige Position bringen.“ Abgehoben bin ich aber nie. Der Junge in dem Video ist übrigens mein Sohn. Wovon er träumt, weiß ich: von neuen Computern und Handys und all den Sachen, mit denen man Spiele spielen kann.

Mit ihm sind Sie neulich bei Instagram einer anderen Leidenschaft nachgegangen, dem Kochen. Stimmt es, dass Sie an Weihnachten für 100 Leute gekocht haben?

Leidenschaft Kochen: Gregory Porter liebt es, für die Familie am Herd zu stehen. Hier ist er mit Sohn Demyan in der Küche. Quelle: Instagram

Das stimmt, Kochen ist mir sehr wichtig. Den Menschen, die du liebst, das Beste zu geben, ohne sich zu beklagen, ist eine wunderschöne Sache. Ich denke an die Mütter überall auf der Welt. Die Mama, die für einen kocht und das Essen vor einen stellt – was für eine fürsorgliche Angelegenheit! Auf die gleiche Art denke ich über Musik nach.

Vor Kurzem ist der Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Weg zum Mars gestartet. Sie waren live zugeschaltet, haben den Song „ America the Beautiful“ performed. Wie „beautiful“ ist (es in) Amerika gerade?

Ich sage Ihnen etwas: Ich bin optimistisch in Bezug auf mein Land und seine Fähigkeit, dass es Veränderungen vornehmen kann. Hoffentlich gibt es einen Führungswechsel. Aber es ist schwierig, es gibt zweifellos Probleme. Ganz zu schweigen von der Pandemie und wie mit ihr umgegangen wird. Auch vorher gab es ein Problem im Alltäglichen, in der alltäglichen Politik: unseren Präsidenten, der die negativste Natur in unserem Land, in unserer Gesellschaft hervorgerufen hat. Die vergangenen vier Jahre waren eine Reise ins Rampenlicht.

Wie meinen Sie das?

Sie hat uns ganz ehrlich gezeigt, wer wir als Menschen sind. Man kann es negativ sehen, denn so ist die Zeit, in der wir uns im Augenblick befinden, nun mal. Man kann es aber auch als Vergrößerungsglas sehen, als einen Spiegel des Scheinwerferlichts darauf, wer wir sind und wie wir reagiert haben.

Porters Bruder stirbt an Corona

Wie erleben Sie die Corona-Pandemie?

Hier in Kalifornien wird natürlich auch gegen die Ausbreitung des Virus gekämpft. Ich habe mich von Beginn an isoliert, wir bleiben zu Hause, so wie empfohlen. Ich gehe nur minimal einkaufen, fahre Auto, um meinen Geist zu entspannen, auf andere Gedanken zu kommen. Es ist schwierig. Mein Bruder ist an dem Virus gestorben. Er hat in New York gelebt.

Das ist schrecklich, mein Beileid.

Danke. Ich spüre sowohl Trauer als auch Angst, ob es wohl das nächste Familienmitglied treffen könnte. Sehr schwierig, diese Zeit. Mein Bruder ist tief in meinem Leben und in meiner Musik verankert. Er hat mir in vielerlei Hinsicht geholfen, meine Karriere voranzutreiben, hat alle meine ersten Videos produziert, von „Liquid Spirit“ bis „Hey, Laura“ und „1960 What?“. Er ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens.

Was sagen Sie zur „ Black Lives Matter“-Bewegung?

Physisch habe ich nicht protestiert, aber ich verstehe den Protest, spüre die Energie. Es ist ein wachsender Schmerz der Leute, die aus unterschiedlichen Gründen hier sind: Manche sind als Sklaven gekommen, manche sind hier, weil sie wirtschaftliche Freiheit, anderem, weil sie sich Religionsfreiheit wünschen. Es ist eine außergewöhnliche Mischung aus Menschen und Kulturen, aus der sich schwierige Momente ergeben. Auch ich war von Respektlosigkeit und Misshandlungen seitens der Polizei betroffen. Wir brauchen einen durchdachten Paradigmenwechsel. Niemand sagt, dass wir keine Polizei wollen oder keine brauchen, wir brauchen sie absolut. Aber wir wollen eine Polizei, die höflich und vernünftig ist und mit vernünftigem Urteilsvermögen mit der schwarzen Bevölkerung umgeht, diese als Bürger sieht und nicht als Verdächtige. Ich habe mich im Zusammenhang mit der Polizei immer als Verdächtiger gefühlt.

Jazzsänger machte üble Erfahrungen mit der Polizei

Also haben Sie rassistische Übergriffe erlebt?

Viele. Viel zu viele, um sie jetzt alle aufzuzählen. Es gab da eine Situation mit meinem Bruder, als wir klein waren. Wir wurden draußen vor unserem Haus angehalten, als wir Fangen spielten und uns gegenseitig jagten. Ein Polizist stoppte, weil er dachte, wir wären ins Haus eingebrochen und würden weglaufen. Er richtete die Scheinwerfer des Autos auf uns, wir waren doch Kinder, neun und zehn Jahre alt! Unglaublich, ist so aber geschehen. In meiner Collegezeit wurde ich 18-mal von der Polizei gefilzt. Unser Haus wurde von Rassisten mit uringefüllten Flaschen beworfen, der Ku-Klux-Klan hat ein Kreuz in unserem Vorgarten angezündet. Ich erzähle das nicht oft während eines Interviews, weil das Thema das Interview überladen könnte. Aber es ist nun mal passiert. Und Leute, die das getan haben, leben heute noch. Vielleicht haben sie immer noch Machtpositionen inne, haben vielleicht in irgendeiner Weise Macht über mich, weil sie beim Finanzamt oder der Post arbeiten. Ich weiß, dass es in Teilen unserer Gesellschaft Rassisten gibt. Das muss sich ändern, auch wenn es Jahre dauert, dies umzusetzen.

So sieht es aus: Das Cover von „All Rise“. Quelle: Gregory Porter

Zurück zum Album: Wenn Sie gewusst hätten, dass sich wegen Corona die Veröffentlichung verzögert, hätten Sie etwas anders gemacht?

Es gibt ein paar Songs auf dem Album, von denen ich das Gefühl habe, dass sie heilen könnten und vielleicht gerade zur rechten Zeit kommen. Ich denke da an „Revival“, „Merchants of Paradise“, „If Love is overrated“, „ Phoenix“. Es sind Lieder, die, wie ich denke, unseren Wunsch zum Ausdruck bringen, positiv aus dieser Situation herauszukommen. Ich bin sicher, dass weitere Songs dazugekommen wären, wenn ich es gewusst hätte, was wir durchmachen werden. Wir alle auf dem Planeten sind betroffen, einige auf schlimmere Weise als andere. Ohne Frage hätte das meine Musik beeinflusst. Jetzt freue ich mich auf die Veröffentlichung und hoffe, Menschen finden Trost im Klang meiner Stimme.

Er liebt es, eigene Songs zu schreiben

Mit „All rise“ sind Sie zum Songwriting zurückgekehrt.

Auf meinem letzten Album „Nat King Cole & Me“ gab es nur einen eigenen Song. Musik ist meine Therapie, Katharsis und letztendlich ein Weg, mich selbst zum Ausdruck zu bringen. Ich schreibe eigene Texte, um mich so auszudrücken, wie ich es mir für einen Song wünsche, der noch nie zuvor produziert wurde. Das ist ein Teil des Grundes, warum ich Musik mache und was mir Freude bereitet. Meine persönliche Geschichte ist mir wichtig. Ich bin froh, dass ich mit dieser Platte darauf zurückkomme.

15 Songs sind auf dem Album, viele handeln von Liebe. Was gibt Ihnen am meisten Liebe?

Meine Familie, die Erinnerung an meine Familie und geliebte Menschen, die ich verloren habe. Auch unvollendete Liebe, wie die zu meinem Vater. Wir haben nie eine Verbindung zueinander gehabt, also versuche ich, eine über die Musik, über das Lied „That gone thing“, herzustellen. Und meine Mutter ist in der Musik immer präsent. Ihr Optimismus, ihre Stärke und ihre Ausdauer sind ständig in meiner Musik. Ich denke da an ein Lied wie „Revival“ – die Erneuerung des Geistes war ihr Lebensmantra.

Porter liebt es, im Studio auszuprobieren

Es heißt, Sie arbeiten sehr akribisch, geben sich nicht gleich mit der ersten Version eines Songs zufrieden, sondern wollen noch die neunte versuchen. Manchmal zum Leidwesen ihrer Bandmitglieder …

(lacht) Ich bin zufrieden! Und die erste Version kann mir gefallen. Aber dann will ich noch vier, fünf weitere versuchen, vielleicht einen anderen Rhythmus. Wir improvisieren und schauen, wohin es uns führt. Manchmal gehen wir zur ersten Aufnahme zurück. Es geht darum, sich im Studio mehr Zeit zu gönnen und auszuprobieren.

Stolzer Preisträger: Gregory Porter hat bereits zwei mal den begehrten Musikpreis Grammy erhalten.| Quelle: dpa

Billie Eilish hat ihr Album zu Hause aufgenommen. Ist das eine gute Alternative zu aufwendigen Produktionen in aufwendig ausgestatteten Studios?

Wenn du die Möglichkeit hast, alles zu Hause zu machen und der Produzent dein Bruder ist … (lacht) Ihre Art von Musik, diese vertraute Stimme, eine Menge elektronischer Bearbeitung, ermöglicht das Aufnehmen zu Hause. Es ist wie mit einem Arzt: Der kann auch in einem Wohnzimmer das Herz von jemandem untersuchen. Aber es hat eben auch etwas, sich den weißen Kittel anzuziehen, die medizinischen Instrumente zu nehmen und in die Kathedrale seines Berufes zu treten. So ist es, wenn man ins Studio geht, der Produzent das rote Licht bei der Aufnahme einschaltet, der Puls nach oben geht. Mir gefällt aber die Idee, in einer komfortablen häuslichen Situation Musik zu schaffen. Werde ich in der Zukunft sicher auch mal tun.

Songs „für die Menschen, die unvollkommen sind“

Ist „You Can Join My Band“ eigentlich eine Stellenanzeige? Wen brauchen Sie denn noch?

Dies ist eine Metapher etwa für die Einsamen, die Außenseiter, die Hungrigen, für die Seltsamen. Für Menschen, die unvollkommen sind. Manchmal gibt es keinen Platz für Menschen, die nicht alles haben, was perfekt ist. Ich singe über schwierige Zeiten im Leben. Aber wenn du in die Hände klatschen, wenn du singen kannst, selbst wenn du den Ton nicht triffst, kannst du meiner Band beitreten.

Gregory Porter hätte im März in Hannover auftreten sollen. das Konzert ist nach aktuellem Stand auf den 3. Dezember 2020 verschoben worden. Karten (33 bis 84,75 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Mirjana Cvjetkovic