„Golden Hour“ auf der Gilde-Parkbühne: Jeremias begeistern 1000 Menschen

Hannover

Abends halb zehn in Deutschland. Jeremias Heimbach malt mit Worten ein Bild: „Es ist 20.30, 2045 Uhr in einer Wohnung in der List, die Sonne scheint, orangerotes Licht fällt auf die Tastatur.“ Er spricht das in einen grauen Himmel über der Gilde-Parkbühne; immerhin regnet‘s nicht mehr. Und dann spielt die Band Jeremias, deren Sänger und Keyboarder er ist, das Lied „Golden Hour“, Titelsong des Debütalbums, das vor gerade mal fünf Wochen erschien. Orangerot leuchten die Scheinwerfer, und irgendwie scheint auch die Sonne.

Jeremias spielen. Das Konzert bei der „Back on Stage“-Reihe war nach wenigen Tagen ausverkauft. Es gab schon ein paar Abende in diesem bislang kurzen Konzertjahr, bei denen das Parkbühnen-Publikum durchgehend stand. An diesem Abend tanzen alle. Und das sah selten so gut aus.

1000 Menschen, meist weiblich, jung, geschmackvoll, werden Zeuge eines Phänomens: einem Abend voller Lieblingslieder.

Zur Galerie Vor kurzem erschien ihr Debütalbum „Golden Hour“ – jetzt spielte die hannoversche Band Jeremias bei „Back on Stage“

Jubel jedes Mal, sobald die ersten Akkorde erklingen, bei „hdl“, diesem unsicheren Liebeslied, gleich am Anfang, das weltumarmende „Mio“ etwas später, „Sommer“, die erste Single von der ersten EP spät in den Zugaben: „Bis der Sommer wieder kommt, lass mich bitte nicht mehr los.“

Ein Abend zum Festhalten, der sich anfühlt wie ein erstes Konzert im Leben, auch wenn man schon ein paar hundert auf dem Buckel hat und dreimal so alt ist wie der Durchschnitt. Wenn sich so das Warten anfühlt, darf es ruhig noch ein paarmal regnen.

Ein Klassiker als Zugabe

Sowieso die Zugaben: „Ich schäme mich“, nur Heimbach an glänzend weißer Gitarre. „Mit mir“ am E-Piano und dem weltschönsten Publikumschor. Der Jazzstandard „Bésame mucho“ als einzigen Coversong Eine Band, die so perfekt Stil und Substanz verbindet, gab es in Hannover lange nicht mehr. Spice aus den späten 90ern kommt in den Sinn, Terry Hoax noch ein bisschen früher. Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider ist im Publikum und meint nut knapp: „Geile Band!“ Man kann ihm nicht widersprechen.

„Lose yourself to dance“ von Daft Punk und Nile Rogers als Anheizer vom Band, bevor die Band die Bühne betritt, gibt das Programm vor: Heimbach, Gitarrist Oliver Sparkuhle, Bassist Ben Hoffmann und Jonas Herrmann sind brillante Musiker. Die Songs spielen mit Elementen des 70er-Funk und der 80er-Disko und den Indiepop-Sensibilitäten von heute. Cool und gefühlvoll. Und sie sehen verdammt gut dabei aus. Mann, Frau, Divers sind blitzverliebt.

Heimbachs prägnante Stimme ist in diesem Konstrukt nur ein weiteres Instrument, das von abgeklärten Tiefen bis ins Falsett reicht, die, weil sie so schön Silben verschleift, auch unfallfrei Wörter wie „Flasche“ und „lache“ aufeinander reimt und dann doch deutlich wird, wenn sie ein Lebensgefühl trifft zwischen Melancholie und Hedonismus. „Alte Welt“, singt er in diffus: „Wartest du auf mich?“ Sowieso – und nach den letzten Monaten sowieso. So tanzbar ist Gefühligkeit selten.

„Es geht nicht um Spotify und Instagram“, sagt er einmal: „Es geht um Gesichter.“ Und die sind strahlend, glücklich und wie befreit. Der Aufbruch trägt immer schon den Zweifel in sich und ist doch unangebracht. „Ich werd‘ ein guter Mann, weiß jetzt, was wichtig ist“, hatte es in „hdl“ geheißen. Was wichtig ist? Solche Abende sind es..

Von Stefan Gohlisch