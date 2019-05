Hannover

Das sind mal Bässe! In der Swiss-Life-Hall bekommt man kaum die Türen auf zum Konzert von Gentleman, so stark pumpen die Woofer, die Evolution-Band heizt die Menge vor und drückt ihre Moves und Grooves unbeirrt in die Halle. 2000 Reggae-Fans schwofen von Beginn an mit, die Stimmung ist bestens.

„Sweet Reggae Music!“ heißt das Mantra des Abends, und der Kölner Reggae-Star ist immerhin schon im „Haus“, weiß der Ansager. Ein glasklarer Klang beeindruckt, alle Instrumente stechen ungemein, die Bläser schneiden hart durch die Auftakte. Doch das Licht ist beruhigend und das Rauchverbot wird umgangen, die Halle riecht wie eine Gewürz-Plantage auf Jamaika.

Kurz nach acht geht es richtig los – mit „Evolution“. Der Meister fragt: „ Hannover, schön wieder hier zu sein, wie geht’s?“ Allen gut, danke der Nachfrage, Gentleman. Mit einer schwarzen Baseballcap auf dem Kopf und im leichten Blouson stampft er breitbeinig auf die Bühne. Nach seiner „MTV-Unplugged“-Tour brettert seine Band nun wieder verstärkt.

„Paint the Town red – Freedom“, Gentleman springt in den Graben, „Marihuana“ singt er voller Spaß in die Menge, die schon entsprechend dampft. Überraschend, man sieht mehr Feuerzeuge bei den Offbeat-Balladen als Smartphones, es wird kaum gefilmt, sondern genossen.

Die Bühne leuchtet glutrot, Gentleman tanzt und springt, zieht die Jacke aus und balanciert am Bühnenrand entlang. Seine angenehme, rauchige Stimme, die schnellen Reime – der gebürtige Osnabrücker profitiert von seinen 20 Jahren Bühnenerfahrung.

Gentleman hat Gäste mitgebracht. Mit Martin Jondo, einst bei Culcha Candela, fliegt er durch Songs wie „ Summer Nights“ und „Rainbow Warrior“, danach wird er politisch, spricht über das Menschenrecht auf Trinkwasser und über die „schweigende Mehrheit, die endlich die Fresse aufmachen muss. Die AfD sitzt schließlich in allen Landtagen.“ Mittlerweile arbeitet Gentleman auch an deutschen Songs, „Ich glaube an mehr als nur an mich“ singt er uneitel und selbstlos dazu.

Kumpel Daddy Rings entert gut gelaunt die Bühne, „Das war tight!“ freut sich Gentleman über die Kollaboration, im Innenraum wird unentwegt gehoppelt, die Fans schwenken ihre Arme. Marcia Griffiths, die „Queen of Reggae Music“ wird begrüßt. Sie hat lange für Bob Marley gesungen, jetzt tanzt Gentleman mit ihr. Mit „I Shall Sing as long as I Live“ und „You Don’t Love Me (No, No, No)“ bearbeiten sie den Reggaeton. Der 45 Jahre alte Gentleman ist dabei unermüdlich, gibt Kommandos wie „Setzen!“ und „Springen!“. So bleibt der Kreislauf der Besucher in Schwung und die Laune auf höchstem Niveau. Gentle gegroovt, Man!

Von Kai Schiering