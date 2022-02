Gayle Tufts glänzt mit „Denglish-Comedy“ im Theater am Aegi

Hannover

Nach eineinhalb Jahren spielen sie wieder mal „vor einem Balkon!“, schwärmt sie vom Theater am Aegi. Gayle und ihr musikalischer Partner und Sidekick am Piano Marian Lux sind entsprechend aufgedreht. Offen spricht Tufts über ihre Wechseljahre: „Pubertät mit Vernunft!“ ruft sie begeistert, aber auch „Danke, für das Masken-Tragen!“. Denn ihre Fans sitzen artig und auf Abstand und lachen hinter Baumwolle; 300 Besucher konnten kommen, das Theater ist damit heutzutage ausverkauft.

Gayle lässt das Saallicht hochfahren, denn sie möchte ihr Publikum sehen, es sind überwiegend Babyboomer an Bord, so wie sie. Und die Fans der Comedian mit Wohnsitz Berlin, sind sofort mit dabei. Etwas durchschaubar und manchmal auch zu harmlos sind ihre gesprochenen wie gesungenen Sketche.

Will ihr Publikum sehen: Gayle Tufts im Theater am Aegi. Quelle: Nancy Heusel

Doch den Nagel trifft sie stets auf den Kopf: Gayle respektiert die Bundesrepublik, man kann von uns lernen, lobt sie. Ob Mülltrennung oder Hausschuhe, oder gerade jetzt, ganz wichtig, „die Stoßlüftung“.

Amerikanische Tradition des „Storytelling“

Tufts ist eine gute Entertainerin und Sängerin. Für sie wurde das Warenzeichen „Denglish-Comedy“ erfunden, sie pendelt zwischen deutschem und englischem Vokabular und es glänzt die amerikanische Tradition des „Storytelling“. 61 Jahre alt ist Gayle und sie versprüht viel Energie.

In ihrem Pop-Medley schüttelt sie ihr kurzes Haar und präsentiert die „Metal-Gabel“ mit ihrer Faust. Kostüm-Wechsel in der Pause, im schwarzen Glitzerkleid kommt sie zurück auf die Bühne. „Der hübscheste Feuerwehrmann, wo wir bislang gespielt haben!“, ein nettes Kompliment für den Sicherheitsmann und ist so vermutlich auch in jeder Stadt zu hören.

Trump-Scham und das Gefühl, ihre Heimat, die USA, nicht mehr zu verstehen; Gayle ist seit 2017 eingebürgert, also eine Deutsche geworden. Und somit ist ihr Fingerzeig nun auch auf uns gerichtet: „German Angst ist die Champions League der Phobien!“, und „unser Schlager is very, very weiß!“. Mit „Fever“, der „Nationalhymne für Wechsel-Weiber“ und Crowded House’ „Don’t dream it‚s over“ verabschiedet sie sich nach 100 Minuten Show von ihrem verzückten Publikum.

Viel Beifall! ****

Von Kai Schiering