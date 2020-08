Hannover

Wenn Kultur drinnen nicht stattfinden kann, zieht sie halt nach draußen. Wenn die Besucher in der Nachmittagshitze braten, dürfen sie halt mit auf die schattige Bühne. Und wenn sich dann ein Gewitter ankündigt, geht es halt – unter Einhaltung aller Sicherheitsregeln – doch nach drinnen. An mangelnder Flexibilität kann es also nicht liegen, wenn die „Kultur in der Krise“, so zu erleben beim gleichnamigen Talk in Gartentheater und dann Arne-Jacobsen-Foyer.

Tenor: Die Lage ist fatal. Die wirtschaftliche Existenz der Kultur ist seit dem Lockdown massiv bedroht. Die staatlichen sogenannten „Soforthilfen“ kämen weder sofort noch würden sie helfen: „Ich kenne genug Kollegen, die die berühmten 9000 Euro beantragt und bekommen haben und sie jetzt zurückzahlen müssen, aber nicht können“, berichtet Musikkabarettistin Liese-Lotte Lübke bei dem Gesprächsformat des „Macht Worte!“-Teams.

Kreative Lösungen sind gefragt

Die aus Israel stammende hannoversche Musikerin Noam Bar erzählte, die Musiker ihrer Band würden jetzt wieder ihren Eltern auf der Tasche liegen. Gerade mal einer von ihnen habe Unterstützung durch die Gema erfahren. Sie selbst hält sich mit Konzerten in Privatgärten über Wasser.

Er habe es ja mit etlichen Streamingformaten versucht, erzählt Kleinkünstler Thommi Baake: „Aber es bringt einfach nichts ein.“ Dann habe er die „Hannover-Hilfe“ beantragt: „Ich habe nicht einmal eine Antwort bekommen – und ich mache seit 30 Jahren in dieser Stadt Kultur!“ Neben der existenziellen Not ist es vor allem dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, das den Künstlern zu schaffen macht. Ihre Probleme selbst sind so vielfältig wie ihre Kultur. Kreative Lösungen müssten her. Immerhin: Tak-Chef Jan-Hendrik Schmitz darf demnächst für einige Veranstaltungen in den Pavillon gehen.

Das größte Problem aber sei wohl, dass es im Gros der Bevölkerung wenig Problembewusstsein gibt für die Not der Kultur. Wovon auch bei diesem erhellenden Talk nicht einmal 20 Zuschauer Zeugnis ablegen.

Von Stefan Gohlisch