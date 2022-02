Galerie für Fotografie zeigt „Absolut Cuba“

Hannover

Im Bildvordergrund ein Spinnennetz zwischen zwei Ästen, beschnürt mit Regentropfen, links davon, leicht unscharf, ein altertümliches Auto. das wirkt wie aus einer anderen Zeit in die Szenerie hineingefahren. „Da mussten wir auch mehrfach hinschauen und überlegen, wie das gemacht wurde“, sagt Rolf Nobel, Initiator der Galerie für Fotografie (GaF) in der Eisfabrik. Er löst es auf: Das Auto ist durch einen Wassertropfen fotografiert.“ Einige Doppelbödigkeiten und Vielschichtigkeiten sind zu entschlüsseln in der neuen GaF-Ausstellung: „Absolut Cuba“ mit Bildern von Raùl Canibano.

Gespiegelt: Bild aus der Ausstellung „Absolut Cuba" in der GaF. Quelle: Raùl Canibano

Überraschende Unschärfen, Spiegelungen, Schattenwürfe – der Kubaner nutzt in seinen Fotografien eine ganz eigene Bildsprache, dokumentarisch und zugleich verträumt. Manches wirkt wie montiert und ist doch nur gut gesehen und herausragend in Szene gesetzt. Da taucht zwischen den Beinen eines Pferds ein Trompeter auf, spiegelt sich in der Karosserie eines Autos ein imposantes Reiterdenkmal, stehen zum Hochzeitsfoto aufgereihte Feiernde hinter dem Gazé des Brautschleiers. „Eigentlich fotografiert Canibano nur den ganz gewöhnlichen Alltag“, sagt Nobel: „aber es tut es mit absolut ungewöhnlichen Mitteln.“

Im Gegenlicht: Bild aus der Ausstellung „Absolut Cuba" in der GaF. Quelle: Raùl Canibano

Canibano, 1961 in Havanna geboren, ist gelernter Schweißer, arbeitete als solcher lange in der zivilen Luftfahrt, ehe er Anfang der 90er Jahren zur Fotografie wechselte. Zum ersten Mal sind nun seine Bilder – 60 Fotografien aus den vergangenen 30 Jahren – in Norddeutschland zu sehen. Magischer Realismus in Schwarzweiß und jedes Bild eine Liebeserklärung an seine Heimat: „Kuba“, zitiert ihn die Galerie, „ist ein fantastisches Land für Dokumentarfotografie, und jeden Tag danke ich Gott für mein Leben … aber nur, wenn ich für immer in Kuba leben kann.“

Die Ausstellung läuft vom 17. Februar bis 20. März 2022 in der GaF (Seilerstraße 15d). Für den Besuch (donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr) gelten die 2G-Regelung und FFP-2-Maskenpflicht.

Von Stefan Gohlisch