Galerie Koch zeigt Werke des US-Künstlers Lyonel Feininger

Der Lockdown hat so manches in die Knie gezwungen. Nicht aber, die NP berichtete, die Verkaufsgalerien der Stadt. Dort ist nach wie vor Kunst zu sehen, und die Galerie Koch wartet sogar mit einem Klassiker der Moderne auf: Sie zeigt 18 Arbeiten von Lyonel Feininger (1871–1956) – und der Untertitel „Werke aus sechs Jahrzehnten“ lässt ein weiteres Mal aufhorchen.

Manche Künstlernamen werden in der öffentlichen Wahrnehmung häufig untrennbar mit bestimmten Werkgruppen verbunden. So ist wenig bekannt, dass Piet Mondrian nicht nur farbige Rechtecke, sondern auch Bäume und Mühlen gemalt hat, und Kurt Schwitters war, Merz-Experimente hin oder hier, ein ausgezeichneter Porträtist. Bei Feininger gehen die Vorstellungen schnell in Richtung kristallin anmutender Architekturen, vor denen Figuren höchstens die Funktion von Staffage erfüllen – die Briefmarke mit der Abbildung der Marktkirche in Halle mag dafür ein prägnantes Beispiel sein. Die Galerie Koch hat indes mehr zu bieten.

Eine kleine Sensation

Verzichten muss man zwar auf die Comics, die der Künstler, dessen Wurzeln in der Zeichnung und da vor allem in der Karikatur liegen, einst geschaffen hat. Dafür ist das frühe Ölbild „Villen an der Seine“ von 1907 eine kleine Sensation, denn abgesehen von einem spürbaren Sinn für Raumwirkungen weist hier noch wenig auf die künftigen Feininger-Spezialitäten hin. Und wenn man ans Ende der Zeitspanne springt, findet sich hier ein 1953er Beispiel für die so genannten „Ghosties“: Feininger pflegte diese mit sicherem Strich angelegten Figürchen, die auch ohne wohlfeile Rundungen höchst lebendig wirken, an Freunde und Verwandte zu verschenken.

Aus der Ausstellung: „Drifting“. Quelle: Galerie Koch

Dazwischen gibt es Arbeiten im geläufigeren Stil, wobei die Holzschnitte aus der Bauhauszeit noch einmal einen besonderen Akzent setzen – „Vorstadt 1“ von 1924 ist etwa ein Musterbeispiel für gekonnte Reduktion. Die maritimen Szenen, bei denen zahlreiche Mittel vom Aquarell über Tuschfeder und Kreide bis zum Kohlestift eingesetzt worden sind, wirken meist gefälliger, wobei dieser Begriff hier nicht negativ zu verstehen ist. Zumal Feininger ein Meister der subtilen Kolorierung war – nur beim Blatt „Jolly Offshore II“ von 1942 hat er‘s diesbezüglich vielleicht ein bisschen übertrieben.

Klar-luftige Linienführung

Dafür ist das im selben Jahr entstandene Blatt „Gaberndorf, bei Weimar“ ein Gedicht: Stilsicherer kann man Nuancen von Schwarz, Grau und Blau kaum anbringen, und der Kontrast zwischen klar-luftiger Linienführung und verwischten Strukturen wirkt nachgerade betörend.

Tolle Ausstellung (bis 30. Dezember). Wer allerdings im Geiste bereits einen echten Feininger über seinem Wohnzimmersofa hängen sieht, sollte bedenken, dass sich die Preise überwiegend im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Von Jörg Worat