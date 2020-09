Hannover

Zurzeit mag es eine besonders große Sehnsucht geben, die eigenen vier Wände mal zu verlassen. Die Galerie Koch lädt zu einem Spaziergang „Unter freiem Himmel“ ein – so der Titel einer neuen Ausstellung, die dem Besucher quasi ermöglicht, gleichzeitig drinnen und draußen zu sein.

Denn hier geht es um Landschaftsdarstellungen aus dem Galerieprogramm: Die Arbeiten decken ein breites Spektrum ab und warten durchaus mit originellen Aspekten auf, ohne dass allerdings avantgardistische Ansätze überhand nehmen würden – vorwiegend bleibt die Landschaft als solche erkennbar.

Feiner Umgang mit Licht und Schatten

Das trifft etwa auf Klaus Fußmanns Pastell „Bauernhof bei Gelting“ ebenso zu wie auf ein Fischerhude-Bild, dem Olga Bontjes van Beek durch speziellen Farbauftrag eine plastische Wirkung verliehen hat. Und Reiner Wagner kann schon als Koch-Klassiker gelten: Bei diesem Künstler sticht der feine Umgang mit Licht und Schatten hervor; typisch für ihn ist außerdem, dass Türen und Fenster bei der Darstellung von Häusern nur angedeutet sind oder völlig fehlen – die Bilder bekommen dann etwas sanft Entrücktes.

Auf die eine oder andere Weise bringt die Ausstellung Hannoversches ins Spiel. Eine prägende Persönlichkeit vor Ort war der 2014 verstorbene Heimar Fischer-Gaaden, von dem hier das in sorgsam abgestuften Blautönen gehaltene Acryl-Gemälde „Das Licht der Lagune I“ zu sehen ist.

Fein gesponnene Arbeiten von Thomas Cena

Mit einer sehr speziellen zeitgenössischen Position hat der Hannoveraner Thomas Cena Aufmerksamkeit erregt: Seine überaus fein gesponnenen Arbeiten mit dem Silberstift erfordern im wahrsten Sinne des Wortes eine nähere Betrachtung. Wer etwa gar zu respektvollen Abstand zum Bild „Acapulco“ hält, dürfte mit Sicherheit gar nichts darauf erkennen, geschweige denn eine irgendwie definierte Örtlichkeit.

Und auch Emil Cimiotti ist vertreten. Der vor rund einem Jahr verstorbene Künstler lebte zuletzt zwar in Wolfenbüttel, ist in Hannover aber bestens bekannt durch seinen „Blätterbrunnen“ in der City. Stets hat Cimiotti dem heiklen Material Bronze eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen gewusst, so auch dem „Hügel“, der jetzt bei Kochs zu sehen ist: Verschiedene Einblicke erwecken das Gefühl, dass sich das Material wie eine Haut über die Erhebung zu spannen scheint. Interessant auch das beigefügte collagierte Blatt, bei dem der Künstler mit Gouache und Fettkreide das Spannungsfeld zwischen Zwei- und Dreidimensionalität ausgelotet hat.

Schwergewicht der Moderne

Mit Emil Schumacher ist ein weiteres Schwergewicht der Moderne in der Ausstellung vertreten. Und ein Geheimtipp sind die auf den ersten Blick eher unscheinbaren Arbeiten von Karl Bohrmann: Wie der Künstler da etwa Figur und Landschaftsandeutung auf ein beschriftetes Papier setzt, wirkt wie beiläufig hingeworfen und gleichzeitig ungemein souverän.

Fazit: Eine sensationelle Ausstellung ist dies nicht, aber sie tut dem Besucher gut. Und das ist eine Menge wert. Bis 10. Oktober.

Von Jörg Worat