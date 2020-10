Galerie Drees zeigt Kunst, die schwindlig macht

Hannover

„ Vertigo“ bedeutet „Schwindel“. Und wenn die neue Ausstellung in der Galerie Robert Drees „ Vertigo“ heißt, hat das natürlich seine Gründe: Tatsächlich muss der Besucher bei den Arbeiten von Jürgen Paas hier und da mit Augenflimmern rechnen.

Der renommierte Essener Künstler benutzt gern Materialien, die erst einmal nicht unbedingt nach ästhetischem Hochgenuss klingen. Im Baumarkt sind etwa so genannte Umleimer erhältlich, schmale Bänder, die üblicherweise bei der Beschichtung von Möbelkanten eingesetzt werden. Es gibt sie in vielen Farben, und Paas macht sie sich in unterschiedlicher Weise zu eigen.

Umleimer und Jukebox

So legt er die Umleimer zu Kreisformen zusammen, die in besonders starkem Maß die besagten Schwindelgefühle hervorrufen können und nachgerade hypnotisch wirken. Das Auge wird beim Versuch, die verschiedenen Farbabstufungen unter einen Hut zu kriegen, derart überfordert, dass ein kinetischer Effekt eintritt: Da scheint etwas zu rotieren, das ganz und gar in Ruhe verharrt.

Bei den Wandarbeiten der „Jukebox“-Serie rührt sich nicht viel, solange der Betrachter an Ort und Stelle bleibt – erst wenn er sich seinerseits in Bewegung setzt und die Bilder abschreitet, verändern sich die Farbwirkungen der Streifen in frappierender Weise, und was ursprünglich einigermaßen monochrom erschien, entfaltet unversehens ein breites Spektrum.

Fluoreszierende PVC-Elemente hat Paas in eine andere Werkreihe eingebracht, die demzufolge bei gedämpfter Beleuchtung besonders gut zur Geltung kommt. Und auch eine simple Idee wie kreisrunde Einschnitte in übereinandergelegte Farbpapier-Bögen kann sich, sofern blitzsauber gearbeitet wird, als sehr spannend erweisen.

Bilder aus dem Homeoffice

Bei alledem sollte man die kleinere „Out-Look“-Begleitausstellung nicht übersehen. Die hannoversche Kunstprofessorin Ute Heuer – eine ihrer Arbeiten hängt seit geraumer Zeit an prominenter Stelle im Sprengel Museum – hat hier brandaktuell das Thema „Homeoffice“ aufgegriffen und nach eingesandten Fotos in durchaus klassischer Manier heimische Arbeitsplätze mit Aquarellfarben auf Büttenpapier gemalt. Die Titel nennen die Berufe der betreffenden Personen, und so erfährt man, wie es etwa beim Schuldirektor, der Innenarchitektin oder dem Mediziner aussieht.

Bemerkenswert: Homeoffice-Bilder von Ute Heuer. Quelle: Galerie Drees

Der Clou: Heuer arbeitet auch auf Bestellung. Wer für 900 Euro sein eigenes Homeoffice in den Maßen 21 x 29,7 cm abgebildet sehen will, möge sich an die Galerie wenden: 0511/9805828 oder info@galerie-robert-drees.de. Die Ausstellungen laufen bis zum 21. November.

