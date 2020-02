GaF zeigt das „Theater des Lebens“

Hannover

Eine Prostituierte samt Freier am Geldautomaten am Steintor, eine Multikultiszenerie an der Limmerstraße oder auch eine Reiterstaffel der Polizei in der Ständehausstraße – drei von Beispielen der Straßenfotografie, die nun in der Galerie für Fotografie GaF in der Eisfabrik zu sehen sind und die Geschichten erzählen, die der Alltag schreibt.

„Theater des Lebens“ heißt die Ausstellung, die 100 Bilder von 51 Fotografen aus aller Welt zeigt. Die GaF hatten einen sogenannten „Open Call“ gestartet, also um Bewerbung gebeten. 221 Fotografen meldeten sich, andere wurden angeschrieben, weil sie zur Speerspitze dieses Fotografie-Zweigs gehören, der derzeit – nicht zuletzt durch die Flut von Handy-Bildern – einen Boom erlebt.

Schattenspiel: Bild von Gustavo Minas. Quelle: GaF

Die ausgestellten Bilder zeigen nun sehr deutlich, was Fotokunst vom bloß Instagram-tauglichen Schnappschuss unterscheidet: wenn zum Beispiel die mit Überlagerungen und Spiegelungen arbeitenden Bilder des Brasilianers Gustavo Minas die Vielschichtigkeit menschliche Existenz direkt vor Augen führen oder der Mexikaner Strandszenen durch seine klare Gestaltung in geometrische Formen dekonstruiert. Oder der ehemalige FH-Student und jetzige Kanzlerinnen-Fotograf Jesco Denzel eine Hochzeit in Hannovers Partnerstadt Perpignan dokumentiert, die ausschaut wie aus der Zeit gefallen.

Aus der Zeit gefallen: Jesco Denzel fotografierte eine Hochzeit in Perpignan. Quelle: GaF

„Der Straßenfotograf ist weniger Schöpfer als Entdecker“, sagt Rolf Nobel von der GaF: Er muss den Augenblick als bewahrenswert erkennen und im Nu festhalten, mit der richtigen Belichtung und Brennweite, Bildgestaltung und Distanz. Im besten Fall entstehen dabei Poesie, Humor und Geschichten, die nur darauf warten, weitererzählt zu werden.

Erzählenswert: Bremer Momentaufnahme von Kay Michalak. Quelle: kay.michalak@fotoetage.de

Kay Michalak zum Beispiel hat einen einzelnen Mann am Bremer Weserufer fotografiert, den Kopf in die Hände gelegt, die Parkbahn neben ihm so zusammengebrochen, wie er selber wirkt. Vielleicht hat er fürchterlichen Kummer. Vielleicht betrachtet er auch nur einen Käfer. Solche Geschichten zu initiieren, schafft nur das Theater des Lebens.

Die Ausstellung wird am 12. Februar um 19 Uhr eröffnet und läuft bis zum 15. März in der GaF (Seilerstraße 15d).

gafeisfabrik.de

Von Stefan Gohlisch