Hannover

„Aus der Nähe ist die Ferne gart nicht so weit weg“, heißt die Ausstellung, in vollem Bewusstsein bitterer Ironie: So fern wie in den vergangenen eineinhalb Jahren war die Nähe selten. Auch die Galerie für Fotografie in der Eisfabrik GaF war monatelang geschlossen und kompensiert nun, so scheint’s mit Überfülle: 20 hannoversche Foto-Studierende zeigen bis 4. Juli ihre Arbeiten in der aktuellen Bachelor-Ausstellung, so viele wie noch nie.

Das liegt an der Pandemie, und die zeigt sich auch sonst auf vielerlei Weise. Große Reportage-Reise in andere Welten oder Recherche-Streifzüge durchs eigene Land, von denen man in Zeiten vor Corona so herausragende Beispiele zu sehen bekam, waren in Zeiten allgemeiner Abschottung kaum möglich. Eine neue Innerlichkeit hat Einzug erhalten: Publikationen in Buchform überwiegen und ein Kreisen um Themen aus der eigenen kleiner gewordenen Existenz.

Nahaufnahme: Konstantin Tönnies untersucht in sehr persönlichen Bildern das sich wandelnde Thema Vaterschaft in der Gesellschaft. Quelle: Konstantin Tönnies

Jonas Völper etwa eröffnet unter dem Titel „Der tauchende Kater“ eine Art persönliches Traumtagebuch. Michael Galien begleitet in einer multimedialen Arbeit seine Mutter, die von Westsibirien nach Israel zieht – das ist schon näher dran an dem klassischen Fotojournalismus, wie er an der Hochschule gelehrt wird.

Toni Erdmanns Ahnen: Vasil Dinev fotografierte traditionelle Maskeraden in Bulgarien, mit der böse Geistert vertrieben werden sollen. Quelle: Vasil Dinev

Nicht immer geht es so gut auf wie bei Malte Radtkis Arbeit „Vexierbild 1917–’67“, die den gesamten oberen Teil der Ausstellung einnimmt: Er hat Bilder aus den Fotoalben seiner Familie auf verschiedenste Weise collagiert und geht dabei der Frage nach, wie das Leben in den deutschen Diktaturen und danach sich auf solche Menschen-Bilder auswirkt.

Viel Dampf um Nichts: Ole Spata interessierte das Ende des Atomzeitalters in Deutschland und zeigt es anhand sinnlos gewordener Architekture. Quelle: Ole Spata

Aber es gibt sie auch, die großen fotojournalistischen Arbeiten. In trauriger Poesie bildet Helena Lea Manhartsberger Sexarbeitende im Lockdown ab. Staunend machen die Arbeiten von Vasil Dinev, der traditionelle Maskenspiele in Bulgarien dokumentiert. Nahezu kulturhistorisch geht Tobias Eineder in seinem Band „Auf der Kippe“ der auch medialen Geschichte des Rauchens nach. Und Darian Weiß zeichnet in menschenleeren Schwarzweißbildern eine Reise über Deutschlands längste Straße, die Bundesstraße 2, nach. Da klingt sie wieder an, die Einsamkeit der Pandemie.

Aus der auch diese Ausstellung keinen Ausweg bietet. Wer sich ihr aber nähern möchte, sollte Zeit mitbringen.

Von Stefan Gohlisch