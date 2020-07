GaF sammelt Spenden mit „Charity-Ausstellung“

Corona hat auch der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik GaF geschadet. Zum Ausgleich gibt es jetzt eine „Charity“-Ausstellung mit Weltklasse-Fotografien, die man gegen eine Spende erstehen kann.

Es geht abwärts: Kay Michalaks Bild eines Mannes am Bremer Weserufer war zuletzt in einer Straßenfotografie-Schau in der GaF zu sehen. Quelle: Foto: Michalak