GaF in der Eisfabrik zeigt Hannovers „Wilde Zeiten“

Hannover

Ein Bild zeigt den Fotografen selbst: die Haare hoch, der Schlips schmal, das Sakko breit, rechts und links von ihm die Teilnehmerinnen irgendeiner Damenwahl. „Wenn meine Frau und meine Kinder heute so etwas sehen, verdrehen sie die Augen“, sagt Burkhardt ED Rump, „aber es waren halt andere Zeiten.“ Es waren „Wilde Zeiten“ – so heißt die Ausstellung mit Rumps Schwarzweiß-Bildern in der Galerie für Fotografie GaF in Hannovers Eisfabrik.

Rump dokumentierte das Club-Leben der Stadt in einer Zeit voller Widersprüche, den aktuell gerne mal wieder verklärten 80er Jahren, und Rump tat das nicht als Profi, sondern als versierter Laie mit geschultem Blick. In einem Jahrzehnt, in dem Selbstinszenierung alles war, blickte er hinter menschliche Fassaden. Er begegnete den Menschen empathisch, und sie reagierten mit Offenheit: Popper und Punks, New Romantics und Rock ’n’ Roller, Schnauzbartträger in den Großraumdiscos jener Tage wie die Herren Damen der einschlägig bekannten Travestie-Clubs.

Mit der Neugierde eines Ethnologen

„Meine Kamera wurde so etwas wie meine Eintrittskarte“, erinnert sich Rump, „und ich zahlte es zurück, indem ich allen Menschen, die ich fotografierte, Abzüge schenkte.“ So erhielt er Einlass nicht nur in die unterschiedlichen Lokalitäten, sondern auch in Hinterzimmer. Auch manche Prominente finden sich in der Ausstellung, die allzeit posierenden Scorpions zum Beispiel oder – sehr jovial – der damalige SPD-Landeschef und spätere Kanzler Gerhard Schröder. Aber im Mittelpunkt stehen die unterschiedlichen Szenen, der sich Rump mit der Neugierde und Sympathie eines Ethnologen näherte.

Zur Galerie Fotos aus den Clubs der 1980er Jahre

Manche der mehr als 20.000 Fotografien Rumps aus dieser zeit erschienen damals im Stadtmagazin „Spanner“, dessen nachfolger „Magascene“ und auch bei der Konkurrenz, dem „Schädelspalter“. Der Großteil aber wanderte ins Privatarchiv. Und so sieht man nun in dieser ersten umfassenden Präsentation seiner Bilder ein Stück Zeit- und Lokalgeschichte, Erinnerungen an Clubs, die es längst nicht mehr gibt wie das Sugar, das Cocoloco oder das Depot, andere, die überdauerten wie die Glocksee und das UJZ Kornstraße. Und Sitten, die sich geändert haben: barbusiges Frauen-Schlammcatchen im Fantasia oder Indianer-Karneval mit Kleinwüchsigen.

Bands wie Rotzkotz und Bärchen und die Milchbubies

„Ich war damals in einer Gruppe von Fotografen“, sagt der heute 68-Jährige: „Wir wollten den vermeintlichen Zeitenwechsel 79/80 dokumentieren.“ Anfangs konzentrierte er sich auf die vielen, nach der Ölkrise stillgelegten Tankstellen. Nachts war er in den innerstädtischen Clubs unterwegs – wer sich noch erinnern kann: Popper-Revier. Aber eines Morgens stolperte ihm aus dem legendären Punk-Club Rote Kuh ein Paar entgegen, das er fotografierte. Der Mann war Crazy Baby Doc, auch als „Doc Schwanz“ bekannt, eine ziemlich schillernde Figur des damaligen Undergrounds. So lernte Rump auch diese Szene kennen und Bands wie Rotzkotz, Bärchen und die Milchbubies oder Der Moderne Man, die nun – abrufbar über QR-Codes – den Soundtrack der Ausstellung liefern.

Zur Eröffnung erwartet Rump viele alte Weggefährten: „Wir werden feiern, wir werden lachen, und wir werden trauern um die, die nicht mehr sind.“ Und sie werden sich erinnern: an Hannovers wilde Zeiten.

Die Ausstellung in der GaF (Seilerstraße 15d) wird am 1. September um 19 Uhr eröffnet und ist bis 3. Oktober zu sehen, immer donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr. Am 15. September findet ab 19 Uhr ein Gespräch zu den „Wilden Zeiten“ statt, unter anderem mit Anette Simons (ex-Bärchen und die Milchbubis), Bodo Linnemann (ex-Casa Blanca) und Fotograf Burkhardt ED Rump. Der Eintritt ist frei.

Von Stefan Gohlisch